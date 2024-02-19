«Кристал Пэлас» уволил тренера Роя Ходжсона после выписки из больницы

«Кристал Пэлас» уволил Роя Ходжсона после выписки из больницы

Клуб занимает 16-е место в АПЛ. Рой Ходжсон 15 февраля попал в больницу, а после выписки клуб расторг с ним контракт

Рой Ходжсон (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

«Кристал Пэлас» объявил об уходе Роя Ходжсона с поста главного тренера.

В клубе сообщили, что 76-летнего специалиста выписали из больницы и он чувствует себя хорошо. Тренера госпитализировали из-за ухудшения самочувствия на тренировке команды 15 февраля на фоне сообщений о грядущей отставке.

Ходжсон провел 200 игр во главе клуба за шесть сезонов: он руководил командой в 2017–2021 годах, а в 2023-м вернулся в клуб.

В этом сезоне «Кристал Пэлас» занимает 16-е место в Английской премьер-лиге (АПЛ) и находится в пяти очках от зоны вылета.

В матче с «Эвертоном» в понедельник командой будут руководить Патрик Маккарти и Рэй Льюингтон.

Ранее Ходжсон возглавлял сборные Швейцарии, ОАЭ, Финляндии и Англии, был тренером «Интера», «Ливерпуля» и других команд.

Daily Mail писала, что Ходжсона заменит австриец Оливер Глазнер.