«Кристал Пэлас» уволил Роя Ходжсона после выписки из больницы
«Кристал Пэлас» объявил об уходе Роя Ходжсона с поста главного тренера.
В клубе сообщили, что 76-летнего специалиста выписали из больницы и он чувствует себя хорошо. Тренера госпитализировали из-за ухудшения самочувствия на тренировке команды 15 февраля на фоне сообщений о грядущей отставке.
Ходжсон провел 200 игр во главе клуба за шесть сезонов: он руководил командой в 2017–2021 годах, а в 2023-м вернулся в клуб.
В этом сезоне «Кристал Пэлас» занимает 16-е место в Английской премьер-лиге (АПЛ) и находится в пяти очках от зоны вылета.
В матче с «Эвертоном» в понедельник командой будут руководить Патрик Маккарти и Рэй Льюингтон.
Ранее Ходжсон возглавлял сборные Швейцарии, ОАЭ, Финляндии и Англии, был тренером «Интера», «Ливерпуля» и других команд.
Daily Mail писала, что Ходжсона заменит австриец Оливер Глазнер.
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