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Тренер Рой Ходжсон попал в больницу во время тренировки «Кристал Пэлас»

Тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон попал в больницу во время тренировки
Бывший тренер сборной Англии почувствовал себя плохо во время тренировки. В четверг появилась информация, что его хотят уволить из «Кристал Пэлас» на фоне неудачной игры команды
Рой Ходжсон
Рой Ходжсон (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон, которому стало плохо на тренировке команды, находится в больнице в стабильном состоянии и проходит обследование. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Ранее появились сообщения, что клуб собирается уволить 76-летнего специалиста. В частности, об этом писала Daily Mail. Наиболее вероятным преемником Ходжсона считается австриец Оливер Глазнер.

«Кристал Пэлас» занимает 15-е место в Английской премьер-лиге и находится в пяти очках от зоны вылета.

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Ходжсон на протяжении карьеры возглавлял сборные Швейцарии, ОАЭ, Финляндии и Англии, работал в «Интере», «Ливерпуле» и других клубах.

Он возглавлял «Кристал Пэлас» в 2017-2021 годах, а в 2023-м вернулся в клуб.

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Футбол Английская премьер-лига (АПЛ)
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