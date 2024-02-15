Тренер Рой Ходжсон попал в больницу во время тренировки «Кристал Пэлас»
Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон, которому стало плохо на тренировке команды, находится в больнице в стабильном состоянии и проходит обследование. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Ранее появились сообщения, что клуб собирается уволить 76-летнего специалиста. В частности, об этом писала Daily Mail. Наиболее вероятным преемником Ходжсона считается австриец Оливер Глазнер.
«Кристал Пэлас» занимает 15-е место в Английской премьер-лиге и находится в пяти очках от зоны вылета.
Ходжсон на протяжении карьеры возглавлял сборные Швейцарии, ОАЭ, Финляндии и Англии, работал в «Интере», «Ливерпуле» и других клубах.
Он возглавлял «Кристал Пэлас» в 2017-2021 годах, а в 2023-м вернулся в клуб.
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