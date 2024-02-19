«Бешикташ» уволил игрока на фоне скандала с анкетой в Tinder
Турецкий «Бешикташ» расторг контракт со своим 21-летним воспитанником Эмирханом Делибашем, которого болельщики раскритиковали за регистрацию в приложении для знакомств. Об этом сообщила пресс-служба стамбульской команды в соцсети X.
Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию.
Как пишет CNN Turk, причиной стал скандал из-за обвинений футболиста в использовании Tinder. В профиле, который приписывают Делибашу, было его селфи из туалетной комнаты, указаны название команды и такие интересы, как фильмы ужасов и зимние виды спорта, но при этом отмечен неправильный возраст (24 года).
Делибаш в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) написал, что это «клевета с фейковых аккаунтов», а также что он предан «Бешикташу».
В этом сезоне Делибаш всего два раза выходил на замену.
Футболист провел пять матчей за юношеские сборные Турции.
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