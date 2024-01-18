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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Турецкий клуб выгнал израильского футболиста за пост о заложниках ХАМАС

Футболисту Карцеву пришлось вернуться из Турции в Израиль из-за поста о войне
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Эден Карцев перешел в «Маккаби» (Тель-Авив) на правах аренды с правом выкупа. Футболист играл за «Истанбул Башакшехир», но его попросили уехать из Турции из-за поста про конфликт с ХАМАС
Эден Карцев
Эден Карцев (Фото: Официальный сайт «‎Маккаби» (Тель-Авив))

Футболисту сборной Израиля Эдену Карцеву в клубе «Истанбул Башакшехир» назначили штраф и посоветовали продолжить карьеру за границей из-за поста о заложниках в плену ХАМАС. Об этом говорится в заявлении турецкого клуба в соцсети X.

Карцев перешел на правах аренды с правом последующего выкупа в тель-авивский «Маккаби», воспитанником которого он является.

Карцев ранее поделился в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) постом с изображением желтых лент (символ освобождения заложников) и хештегом «Верните их домой сейчас». Против футболиста в клубе открыли дисциплинарное дело за публикацию, «противоречащую чувствам» Турции.

По данным Hurriyet, игрока также допросила полиция.

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Эден Карцев (слева)

Помимо Карцева, Турцию пришлось покинуть и футболисту сборной Израиля Сагиву Йехезкелю, который играл за «Антальяспор». В матче с «Трабзонспором» он продемонстрировал повязку с датой начала конфликта с ХАМАС (7 октября), словами «сто дней» и звездой Давида.

Против футболиста возбудили дело о разжигании вражды и выслали из Турции.

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Карцев провел пять матчей за сборную Израиля, а в 2022 году мог стать игроком московского «Динамо», но трансфер сорвался.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Турция Израиль
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