Юрист: «Спартак» не смог договориться с Газизовым по делу о «расписке» Федуна

«Спартак» не смог договориться с Газизовым по делу о «расписке» Федуна

Мировое соглашение будет касаться всех исков, кроме «расписки», в которой, по данным «Матч ТВ», Федун обещал Газизову акции клуба и бонусы. Сам Федун называл эту «расписку» просто листком бумаги без даты

Шамиль Газизов и Леонид Федун (слева направо) (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

«Спартак» и бывший гендиректор клуба Шамиль Газизов договорились об урегулировании исков по всем делам, кроме «расписки» экс-владельца клуба Леонида Федуна. Об этом «Матч ТВ» сообщила юрист «Спартака» Татьяна Завьялова.

О мировом соглашении между сторонами говорится с прошлого года. 1 февраля Завьялова заявляла, что будут урегулированы все судебные иски с Газизовым.

В понедельник юрист сообщила, что встреча с Газизовым прошла в офисе «Спартака» на днях.

«Было принято следующее решение: производство по всем делам между «Спартаком» и Газизовым приостановлено, за исключением дела с распиской Леонида Федуна. <...> Дело с распиской Федуна будет продолжено в рамках правого поля», — сказала Завьялова. Она также анонсировала совместную пресс-конференцию с Газизовым после подписания бумаг.

РБК обратился за комментарием к Шамилю Газизову.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года, а потом пытался в разных судах взыскать с клуба компенсацию. Он объяснял свои требования дополнительным соглашением, в котором указывалось выходное пособие в размере почти 400 млн руб.

По итогам нескольких разбирательств бывший гендиректор не добился компенсации, допсоглашение было признано недействительным, а его самого не восстановили в должности. В прошлом году уже «Спартак» в башкирском суде смог взыскать с Газизова 92 млн руб.

В декабре 2021 года Газизов заявил, что Федун при приеме на работу предложил ему акции клуба и написал соответствующую расписку. «Матч ТВ» сообщал, что речь шла о 10% акций клуба, а также, по данным другого источника, о бонусе в €1 млн за каждый год контракта Газизова, если «красно-белые» будут в зоне еврокубков. В июне 2022-го суд в Уфе взыскал 89 млн рублей с Федуна, но Верховный суд Башкортостана отменил это решение.

Ранее Завьялова называла расписку «некой бумагой, которая была взята со стола Федуна».

Сам Федун говорил, что «это всего лишь лист бумаги, написанный моей рукой в процессе обсуждения условий, там даже нет даты и времени».

Газизов с июля является гендиректором махачкалинского «Динамо».

Федун ушел из клуба в августе 2022-го, когда клуб перешел под контроль ЛУКОЙЛа.