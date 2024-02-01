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«Спартак» договорился с Газизовым об урегулировании многомиллионных исков

Юрист «Спартака»: клуб и Газизов заключат соглашение по всем судебным спорам
Шамиль Газизов судится со «Спартаком» с 2021 года из-за многомиллионной компенсации за увольнение. Юрист «красно-белых» сообщила, что обе стороны согласились на медиацию, но соглашение пока не подписано
Леонид Федун и Шамиль Газизов (слева направо)
Леонид Федун и Шамиль Газизов (слева направо) (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Московский «Спартак» и бывший гендиректор клуба Шамиль Газизов достигли устной договоренности мирно урегулировать все судебные иски. Об этом ТАСС сообщила юрист «красно-белых» Татьяна Завьялова.

По словам юриста, споры будут урегулированы путем медиативного соглашения, условия которого являются конфиденциальными.

«Соглашение пока не подписано, оно находится в обсуждении сторон, но все идет к тому, что стороны заключат соглашение по всем судебным спорам», — сказала Завьялова.

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Газизов, работавший в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года, несколько раз пытался в разных судах взыскать с клуба компенсацию. Он объяснял свои требования дополнительным соглашением к трудовому договору, по которому ему причиталось выходное пособие в размере почти 400 млн руб.

По итогам нескольких разбирательств в разных судах бывший гендиректор не добился компенсации, допсоглашение было признано недействительным, а его самого не восстановили в должности.

В прошлом году уже «Спартак» в башкирском суде смог взыскать с Газизова 92 млн руб.

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После ухода из «Спартака» Газизов работал в «Уфе» до июня 2023 года, а в июле был назначен гендиректором махачкалинского «Динамо».

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