«Спартак» договорился с Газизовым об урегулировании многомиллионных исков
Московский «Спартак» и бывший гендиректор клуба Шамиль Газизов достигли устной договоренности мирно урегулировать все судебные иски. Об этом ТАСС сообщила юрист «красно-белых» Татьяна Завьялова.
По словам юриста, споры будут урегулированы путем медиативного соглашения, условия которого являются конфиденциальными.
«Соглашение пока не подписано, оно находится в обсуждении сторон, но все идет к тому, что стороны заключат соглашение по всем судебным спорам», — сказала Завьялова.
Газизов, работавший в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года, несколько раз пытался в разных судах взыскать с клуба компенсацию. Он объяснял свои требования дополнительным соглашением к трудовому договору, по которому ему причиталось выходное пособие в размере почти 400 млн руб.
По итогам нескольких разбирательств в разных судах бывший гендиректор не добился компенсации, допсоглашение было признано недействительным, а его самого не восстановили в должности.
В прошлом году уже «Спартак» в башкирском суде смог взыскать с Газизова 92 млн руб.
После ухода из «Спартака» Газизов работал в «Уфе» до июня 2023 года, а в июле был назначен гендиректором махачкалинского «Динамо».
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