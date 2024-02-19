Американцы предложили снизить возрастной ценз в парном фигурном катании
Федерация фигурного катания США (US Figure Skating) предложила не повышать минимальный возраст для участия в соревнованиях спортивных пар до 17 лет, как это планировалось с сезона 2024/25. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости».
Американская сторона предлагает оставить для парного катания ценз в 16 лет и считает, что его повышение отрицательно скажется на уровне взрослых соревнований.
Все призеры последнего чемпионата США в парном катании старше 17 лет.
Конгресс ISU пройдет в июне в американском Лас-Вегасе.
Накануне стало известно, что канадская федерации предложила упростить правила смены гражданства фигуристов, ограничив карантин одним сезоном и сделав формальностью открепление от предыдущей федерации.
В 2022 году ISU принял решение о поэтапном повышении возрастного ценза. В этом сезоне он составляет 16 лет для взрослых соревнований, со следующего сезона должен подняться до 17 лет.
ISU объяснял это заботой о здоровье спортсменов, но в России это решение связывали с успехами фигуристок тренера Этери Тутберидзе.
Тренер Татьяна Тарасова выражала уверенность, что россиянки все равно будут побеждать на соревнованиях.
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