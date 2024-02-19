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Американцы предложили снизить возрастной ценз в парном фигурном катании

Американцы предложили не повышать возрастной ценз в парном фигурном катании
Американцы предложили оставить минимальный возраст 16 лет только для парного катания. Со следующего сезона на взрослые соревнования будут допускаться только фигуристы старше 17 лет
Чемпионы США в парном катании Элли Кам и Дэнни О&#39;Ши
Чемпионы США в парном катании Элли Кам и Дэнни О'Ши (Фото: Raniero Corbelletti / AFLO / Global Look Press)

Федерация фигурного катания США (US Figure Skating) предложила не повышать минимальный возраст для участия в соревнованиях спортивных пар до 17 лет, как это планировалось с сезона 2024/25. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости».

Американская сторона предлагает оставить для парного катания ценз в 16 лет и считает, что его повышение отрицательно скажется на уровне взрослых соревнований.

Все призеры последнего чемпионата США в парном катании старше 17 лет.

Канада предложила упростить смену спортивного гражданства фигуристов
Спорт
Фото:Raniero Corbelletti / AFLO / Global Look Press

Конгресс ISU пройдет в июне в американском Лас-Вегасе.

Накануне стало известно, что канадская федерации предложила упростить правила смены гражданства фигуристов, ограничив карантин одним сезоном и сделав формальностью открепление от предыдущей федерации.

В 2022 году ISU принял решение о поэтапном повышении возрастного ценза. В этом сезоне он составляет 16 лет для взрослых соревнований, со следующего сезона должен подняться до 17 лет.

ISU объяснял это заботой о здоровье спортсменов, но в России это решение связывали с успехами фигуристок тренера Этери Тутберидзе.

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Тренер Татьяна Тарасова выражала уверенность, что россиянки все равно будут побеждать на соревнованиях.

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Анна Сатдинова
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