Рыбакина проиграла Свёнтек в финале турнира WTA-1000 в Дохе
Выступающая за Казахстан Елена Рыбакина уступила первой ракетке мира польке Иге Свёнтек в финале турнира в Дохе с призовым фондом $3,2 млн.
Матч завершился со счетом 7:6 (10:8), 6:2. Соперницы провели на корте 2 часа 17 минут.
Свёнтек на этом турнире провела самый длинный сет в карьере — 90 минут.
Полька защитила титул чемпионки турнира и заработала более $520 тыс. призовых. Она стала первой теннисисткой за девять лет (после Серены Уильямс), которая дважды защищала титул на одном турнире WTA.
Теперь на счету польки 18 побед на турнирах WTA в одиночном разряде.
Рыбакина, в этом году выигравшая уже два турнира WTA, получит более $300 тыс. призовых.
Лучший результат среди россиянок показала Анастасия Павлюченкова, которая проиграла Рыбакиной в полуфинале.
Рыбакина родилась в Москве и до 2018 года представляла Россию. В 2022-м она выиграла Уимблдон. В рейтинге WTA она занимает четвертое место.
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