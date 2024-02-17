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Рыбакина проиграла Свёнтек в финале турнира WTA-1000 в Дохе

Рыбакина проиграла Свёнтек в финале крупного турнира WTA в Дохе
Елена Рыбакина уступила первой ракетке мира в двух сетах. Ига Свёнтек взяла первый трофей в этом году и защитила титул чемпионки турнира в Дохе во второй раз
Ига Свёнтек
Ига Свёнтек (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Выступающая за Казахстан Елена Рыбакина уступила первой ракетке мира польке Иге Свёнтек в финале турнира в Дохе с призовым фондом $3,2 млн.

Матч завершился со счетом 7:6 (10:8), 6:2. Соперницы провели на корте 2 часа 17 минут.

Свёнтек на этом турнире провела самый длинный сет в карьере — 90 минут.

Полька защитила титул чемпионки турнира и заработала более $520 тыс. призовых. Она стала первой теннисисткой за девять лет (после Серены Уильямс), которая дважды защищала титул на одном турнире WTA.

Теперь на счету польки 18 побед на турнирах WTA в одиночном разряде.

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Рыбакина, в этом году выигравшая уже два турнира WTA, получит более $300 тыс. призовых.

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Лучший результат среди россиянок показала Анастасия Павлюченкова, которая проиграла Рыбакиной в полуфинале.

Рыбакина родилась в Москве и до 2018 года представляла Россию. В 2022-м она выиграла Уимблдон. В рейтинге WTA она занимает четвертое место.

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Анна Сатдинова
теннис Елена Рыбакина WTA
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