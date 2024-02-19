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В команде Пакьяо заявили о разочаровании из-за недопуска на Олимпиаду

Представитель Пакьяо: Мэнни разочарован отказом в допуске на Олимпиаду
Филиппины пытались добиться допуска 45-летнего Мэнни Пакьяо на Олимпиаду в Париже, но МОК заявил, что это невозможно. В команде боксера считают, что МОК упустил отличную возможность
Мэнни Пакьяо
Мэнни Пакьяо (Фото: Ezra Acayan / Getty Images)

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо разочарован отказом МОК предоставить ему отдельную квоту на Олимпиаду в Париже, сообщил ТАСС представитель 45-летнего боксера.

«Участие в Олимпийских играх было бы отличной возможностью как для него, так и для организаторов. Но что случилось, то случилось», — сказал представитель Пакьяо.

Национальный олимпийский комитет (НОК) Филиппин пытался добиться для Пакьяо исключения, однако еще в октябре получил отказ.

В воскресенье стало известно, что МОК окончательно отказался менять правила ради Пакьяо.

В боксерском турнире могут участвовать спортсмены не старше 40 лет, которые прошли квалификационный отбор. НОК Филиппин пытался добиться для Пакьяо отдельной квоты, на которую могут рассчитывать страны с малочисленными делегациями на Олимпиадах.

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Как сообщает Philippine News Agency, директор МОК по связям с НОК Джеймс Маклеод направил письмо филиппинской стороне, в котором объяснил, что дополнительные квоты не предоставляются странам, у которых на предыдущих двух Олимпиадах было восемь и более спортсменов. Филиппины в Токио представляли 17 спортсменов, а на Игры в Париже пока отобрались только четверо.

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Пакьяо мог выступить на Играх в Рио-де-Жанейро, перед которыми возрастной ценз для бокса подняли с 34 до 40 лет, но тогда его избрали сенатором на родине.

Пакьяо объявил об уходе из бокса еще осенью 2021 года. За свою карьеру он одержал 62 победы и потерпел восемь поражений и является единственным боксером, становившимся чемпионом в восьми весовых категориях.

Довольно долгое время он занимается политикой. C 2007 года боксер был членом нижней палаты конгресса Филиппин, с 2016-го — сенатором, а в 2021-м выдвинул свою кандидатуру на пост президента и занял на выборах третье место.

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