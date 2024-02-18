Призера Олимпиады по конному спорту отстранили за скачки в костюме Бората
Федерация конного спорта Австралии (Equestrian Australia) временно отстранила трехкратного призера Олимпийских игр Шейна Роуза из-за его участия в костюмированных скачках, где он, в частности, выступил в слинг-купальнике (манкини). Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.
Роуз 11 февраля выступал в соревнованиях Wallaby Hill Equestrian Extravaganza, где использовал костюмы гориллы, персонажа «Симпсонов» и купальник манкини, известность которому принес Саша Барон Коэн в комедии «Борат».
Поскольку на мероприятии присутствовали дети, на Роуза написали жалобу в федерацию, которая начала проверку. Всаднику может грозить штраф или дисквалификация.
В Equestrian Australia заявили, что Роуз должен уважать кодекс поведения. Сам спортсмен выразил сожаление, если его наряд кого-то обидел. По его словам, он надеется, что итоги проверки не отразятся на его подготовке к Олимпиаде в Париже.
После новости об отстранении Роуза некоторые всадники начали менять аватары в соцсетях на Бората.
Роузу 50 лет, он выиграл серебро на Играх в Пекине и Токио, а также бронзу в Рио-де-Жанейро в командном троеборье (выездка, кросс, конкур).
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