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Призера Олимпиады по конному спорту отстранили за скачки в костюме Бората

В Австралии призера Олимпиады по конному спорту отстранили за костюм Бората
В минувшие выходные 50-летний Шейн Роуз участвовал в костюмированных соревнованиях в Австралии, где выступил в костюме гориллы и слинг-купальнике. На всадника пожаловались, ему грозят дисквалификация и пропуск Олимпиады
Шейн Роуз
Шейн Роуз (Фото: Molly Darlington / Reuters)

Федерация конного спорта Австралии (Equestrian Australia) временно отстранила трехкратного призера Олимпийских игр Шейна Роуза из-за его участия в костюмированных скачках, где он, в частности, выступил в слинг-купальнике (манкини). Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

Роуз 11 февраля выступал в соревнованиях Wallaby Hill Equestrian Extravaganza, где использовал костюмы гориллы, персонажа «Симпсонов» и купальник манкини, известность которому принес Саша Барон Коэн в комедии «Борат».

Фото: Страница Шейна Роуза в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)

Фото: Страница Шейна Роуза в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)

Поскольку на мероприятии присутствовали дети, на Роуза написали жалобу в федерацию, которая начала проверку. Всаднику может грозить штраф или дисквалификация.

В Equestrian Australia заявили, что Роуз должен уважать кодекс поведения. Сам спортсмен выразил сожаление, если его наряд кого-то обидел. По его словам, он надеется, что итоги проверки не отразятся на его подготовке к Олимпиаде в Париже.

После новости об отстранении Роуза некоторые всадники начали менять аватары в соцсетях на Бората.

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Роузу 50 лет, он выиграл серебро на Играх в Пекине и Токио, а также бронзу в Рио-де-Жанейро в командном троеборье (выездка, кросс, конкур).

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