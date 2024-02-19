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Умер почетный вице-президент Паралимпийского комитета Лев Селезнев

Умер почетный вице-президент Паралимпийского комитета России Лев Селезнев
Лев Селезнев умер в возрасте 86 лет. В 1999 году он стал одним из основателей спортивной федерации для людей с поражением опорно-двигательного аппарата и возглавлял ее много лет
Лев Селезнев
Лев Селезнев (Фото: Официальный сайт ПКР)

Почетный вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР), почетный президент Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Лев Селезнев умер на 87-м году жизни, сообщила пресс-служба ПКР.

Причины смерти не называются.

«Печально осознавать, что из жизни ушел наш соратник и единомышленник, профессионализм и жизненная позиция которого во многом помогли российскому паралимпийскому движению стать сильнейшим в мире», — говорится в сообщении.

Селезнев в 1999 году стал сооснователем Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и возглавлял ее до 2018-го.

Умер двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Тедиашвили
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ПКР выразил соболезнования семье, близким и коллегам Селезнева.

Селезнев — заслуженный работник физической культуры и спорта, заслуженный тренер России.

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