Умер почетный вице-президент Паралимпийского комитета Лев Селезнев
Почетный вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР), почетный президент Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Лев Селезнев умер на 87-м году жизни, сообщила пресс-служба ПКР.
Причины смерти не называются.
«Печально осознавать, что из жизни ушел наш соратник и единомышленник, профессионализм и жизненная позиция которого во многом помогли российскому паралимпийскому движению стать сильнейшим в мире», — говорится в сообщении.
Селезнев в 1999 году стал сооснователем Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и возглавлял ее до 2018-го.
ПКР выразил соболезнования семье, близким и коллегам Селезнева.
Селезнев — заслуженный работник физической культуры и спорта, заслуженный тренер России.
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