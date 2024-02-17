Умер двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Тедиашвили

Леван Тедиашвили скончался на 76-м году жизни. Он был единственным борцом, завоевавшим золотые медали Олимпийских игр, мировых и континентальных первенств в трех весовых категориях

Леван Тедиашвили, 1978 год (Фото: Гиви Киквадзе, Сергей Эдишерашвили / ТАСС)

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе в составе сборной СССР Леван Тедиашвили скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщается в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) Федерации спортивной борьбы Грузии.

«Ушла легенда. Умер Леван Тедиашвили», — говорится в сообщении.

Тедиашвили завоевал золотые медали на Олимпийских играх 1972 и 1976 годов. Он также четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы. Кроме того, в 1973 году победил на чемпионате мира по самбо.

Тедиашвили был единственным борцом, завоевавшим золотые медали Олимпийских игр, мировых и континентальных первенств в трех весовых категориях — до 82, 90 и 100 кг.

После завершения спортивной карьеры работал в ЦК ВЛКСМ Грузии, был вице-президентом Федерации спортивной борьбы Грузии, главой Федерации самбо Грузии, членом парламента Грузии, губернатором Кахетии.