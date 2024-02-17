Умер двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Тедиашвили
Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе в составе сборной СССР Леван Тедиашвили скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщается в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) Федерации спортивной борьбы Грузии.
«Ушла легенда. Умер Леван Тедиашвили», — говорится в сообщении.
Тедиашвили завоевал золотые медали на Олимпийских играх 1972 и 1976 годов. Он также четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы. Кроме того, в 1973 году победил на чемпионате мира по самбо.
Тедиашвили был единственным борцом, завоевавшим золотые медали Олимпийских игр, мировых и континентальных первенств в трех весовых категориях — до 82, 90 и 100 кг.
После завершения спортивной карьеры работал в ЦК ВЛКСМ Грузии, был вице-президентом Федерации спортивной борьбы Грузии, главой Федерации самбо Грузии, членом парламента Грузии, губернатором Кахетии.
⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты
Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности
⚡ Что известно о смерти Алексея Навального
Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео
Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото
«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве
«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры
Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности
Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри