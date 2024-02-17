 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Умер двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Тедиашвили

Умер двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Леван Тедиашвили
Леван Тедиашвили скончался на 76-м году жизни. Он был единственным борцом, завоевавшим золотые медали Олимпийских игр, мировых и континентальных первенств в трех весовых категориях
Леван Тедиашвили, 1978 год
Леван Тедиашвили, 1978 год (Фото: Гиви Киквадзе, Сергей Эдишерашвили / ТАСС)

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе в составе сборной СССР Леван Тедиашвили скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщается в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) Федерации спортивной борьбы Грузии.

«Ушла легенда. Умер Леван Тедиашвили», — говорится в сообщении.

Тедиашвили завоевал золотые медали на Олимпийских играх 1972 и 1976 годов. Он также четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы. Кроме того, в 1973 году победил на чемпионате мира по самбо.

Умер олимпийский чемпион по баскетболу в составе сборной СССР Поливода
Спорт
Анатолий Поливода

Тедиашвили был единственным борцом, завоевавшим золотые медали Олимпийских игр, мировых и континентальных первенств в трех весовых категориях — до 82, 90 и 100 кг.

После завершения спортивной карьеры работал в ЦК ВЛКСМ Грузии, был вице-президентом Федерации спортивной борьбы Грузии, главой Федерации самбо Грузии, членом парламента Грузии, губернатором Кахетии.

⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты

Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности

⚡ Что известно о смерти Алексея Навального

Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео

Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото

«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве

«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры

Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности

Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Теги
вольная борьба Грузия
Материалы по теме
Главный врач сборной России по биатлону умер в возрасте 48 лет
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 99,35 (+0,94) Инвестиции, 16 фев, 16:45 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 92,55 (+0,73) Инвестиции, 16 фев, 16:45
Зеленский пообещал поехать с Трампом «даже на передовую» в случае визита Политика, 16:45
Пашинян и Алиев договорились продолжить мирные переговоры Политика, 16:38
США дали Эстонии $500 тыс., конфискованные по делу о контрабанде в Россию Политика, 16:36
Что сделает российские ИТ-продукты более конкурентоспособными РБК и Softline, 16:30
В ВСУ заявили о пленении украинских военных при выходе из Авдеевки Политика, 16:28
В Харькове раздались взрывы Политика, 16:25
Путин назвал пользу от создания «Газпрома» Экономика, 16:07
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Надеждин оспорил отказ ЦИК в регистрации кандидатом в президенты Политика, 16:00
В трех госучреждениях Бельгии нашли конверты с ядовитым веществом Общество, 15:57
Фигурист Семененко стал победителем Спартакиады в одиночном катании Спорт, 15:53
Минобороны сообщило об ударе по аэродромам на Украине Политика, 15:28
Умер двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Тедиашвили Спорт, 15:27
Посольство России обвинило Британию в предвзятой оценке смерти Навального Политика, 15:23
В спортивной школе Мелитополя произошел взрыв во время соревнований Общество, 15:23