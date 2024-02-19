Израильскую медалистку освистали на чемпионате мира по плаванию в Катаре
Пловчиху Анастасию Горбенко из Израиля освистали на чемпионате мира в Дохе, после того как она выиграла серебро на дистанции 400 м комплексным плаванием, пишет Aftonbladet.
Зрители освистывали 20-летнюю уроженку Хайфы, чьи родители переехали в Израиль с Украины, и на церемонии награждения, и во время общения с журналистами.
Горбенко заявила, что много работала ради этой медали и не собирается отказываться от нее «только потому, что некоторые маленькие дети хотят посвистеть».
«Я делаю это ради Израиля и горжусь этим. Если кому-то это не нравится, это не моя проблема», — добавила пловчиха.
Горбенко в 2021 году выиграла два золота на чемпионате мира на короткой воде (50 мм брассом и 100-метровка комплексом) и является двукратной чемпионкой Европы на длинной воде (200 м комплексом).
Дистанцию 400 м комплексным плаванием в Катаре выиграла британка Фрея Колберт.
Российские пловцы не участвуют в чемпионате мира.
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