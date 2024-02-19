 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Израильскую медалистку освистали на чемпионате мира по плаванию в Катаре

Израильскую пловчиху Горбенко освистали на чемпионате мира в Катаре
Анастасию Горбенко освистывали и на церемонии награждения, и во время общения с журналистами. Она заявила, что выступает ради Израиля и гордится этим
Анастасия Горбенко
Анастасия Горбенко (Фото: Clive Rose / Getty Images)

Пловчиху Анастасию Горбенко из Израиля освистали на чемпионате мира в Дохе, после того как она выиграла серебро на дистанции 400 м комплексным плаванием, пишет Aftonbladet.

Зрители освистывали 20-летнюю уроженку Хайфы, чьи родители переехали в Израиль с Украины, и на церемонии награждения, и во время общения с журналистами.

Горбенко заявила, что много работала ради этой медали и не собирается отказываться от нее «только потому, что некоторые маленькие дети хотят посвистеть».

«Я делаю это ради Израиля и горжусь этим. Если кому-то это не нравится, это не моя проблема», — добавила пловчиха.

Sky Sports узнал о призыве 12 стран к ФИФА отстранить Израиль
Спорт
Глава ФИФА Джанни Инфантино

Горбенко в 2021 году выиграла два золота на чемпионате мира на короткой воде (50 мм брассом и 100-метровка комплексом) и является двукратной чемпионкой Европы на длинной воде (200 м комплексом).

Дистанцию 400 м комплексным плаванием в Катаре выиграла британка Фрея Колберт.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Российские пловцы не участвуют в чемпионате мира.

⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты

Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности

⚡ Что известно о смерти Алексея Навального

Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео

Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото

«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве

«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры

Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности

Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
плавание Израиль
Материалы по теме
World Aquatics ратифицировала мировой рекорд российского пловца
Спорт
Второй лидер сборной России по плаванию отказался ехать на Олимпиаду
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 99,35 (+0,94) Инвестиции, 16 фев, 16:45 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 92,55 (+0,73) Инвестиции, 16 фев, 16:45
КХЛ назвала лучших игроков недели Спорт, 13:02
Собянин рассказал о планах развития транспортной системы Москвы Недвижимость, 13:00
Кремль признал противоположные взгляды с Арменией на конфликт на Украине Политика, 12:57
Генсек ISA заявил о неизбежности глубоководной добычи полезных ископаемых Политика, 12:54
Минпросвещения поддержало изучение истории семьи на «Разговорах о важном» Общество, 12:53
Поиск в «Яндексе» и Google за год неузнаваемо изменился. Как быть с SEO Pro, 12:49
Борисов рассказал о разработке ракеты-носителя для пусков вне космодромов Технологии и медиа, 12:41
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Израильскую медалистку освистали на чемпионате мира по плаванию в Катаре Спорт, 12:39
Цена токена Worldcoin от создателя ChatGPT обновила исторический максимум Крипто, 12:38
Мэрия сообщила о старте эксперимента по строительству модульного жилья Город, 12:36
Всемирный банк рассказал о «потерянном десятилетии» Казахстана Экономика, 12:35
В Крыму назвали «юридически ничтожной» передачу полуострова Украине Политика, 12:35
Финляндия не увидела необходимости в размещении ядерного оружия Политика, 12:34
Какие частные компании прокуратура требует передать государству Бизнес, 12:34