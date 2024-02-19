Израильскую пловчиху Горбенко освистали на чемпионате мира в Катаре

Израильскую медалистку освистали на чемпионате мира по плаванию в Катаре

Анастасию Горбенко освистывали и на церемонии награждения, и во время общения с журналистами. Она заявила, что выступает ради Израиля и гордится этим

Анастасия Горбенко (Фото: Clive Rose / Getty Images)

Пловчиху Анастасию Горбенко из Израиля освистали на чемпионате мира в Дохе, после того как она выиграла серебро на дистанции 400 м комплексным плаванием, пишет Aftonbladet.

Зрители освистывали 20-летнюю уроженку Хайфы, чьи родители переехали в Израиль с Украины, и на церемонии награждения, и во время общения с журналистами.

Горбенко заявила, что много работала ради этой медали и не собирается отказываться от нее «только потому, что некоторые маленькие дети хотят посвистеть».

«Я делаю это ради Израиля и горжусь этим. Если кому-то это не нравится, это не моя проблема», — добавила пловчиха.

Горбенко в 2021 году выиграла два золота на чемпионате мира на короткой воде (50 мм брассом и 100-метровка комплексом) и является двукратной чемпионкой Европы на длинной воде (200 м комплексом).

Дистанцию 400 м комплексным плаванием в Катаре выиграла британка Фрея Колберт.

Российские пловцы не участвуют в чемпионате мира.