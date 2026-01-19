«Спартак» назвал соперников по февральским матчам на сборе в ОАЭ

«Спартак» в феврале проведет пять матчей на сборах в Дубае

«Спартак» сыграет против «Ростова», армянского «Пюника», китайского «Даляня», казахстанских «Астаны» и «Елимая»

Фото: Пресс-служба ФК «Спартак»

«Спартак» в феврале проведет пять товарищеских матчей во время тренировочных сборов в Дубае. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба РПЛ.

Соперником «красно-белых» 3 февраля станет армянский «Пюник», 7-го — китайский «Далянь», 10-го — «Астана», 21-го — «Ростов», 23-го — «Елимай» (Казахстан).

Начало матчей в 16:00 мск.

В начале января «Спартак» возглавил испанец Хуан Карлос Карседо.

После 18 туров «Спартак» расположился на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ. Первый матч в турнире после зимнего перерыва московский клуб сыграет 1 марта против «Сочи».