«Спартак» назвал соперников по февральским матчам на сборе в ОАЭ
«Спартак» в феврале проведет пять товарищеских матчей во время тренировочных сборов в Дубае. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба РПЛ.
Соперником «красно-белых» 3 февраля станет армянский «Пюник», 7-го — китайский «Далянь», 10-го — «Астана», 21-го — «Ростов», 23-го — «Елимай» (Казахстан).
Начало матчей в 16:00 мск.
В начале января «Спартак» возглавил испанец Хуан Карлос Карседо.
После 18 туров «Спартак» расположился на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ. Первый матч в турнире после зимнего перерыва московский клуб сыграет 1 марта против «Сочи».
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп пригласил Путина в состав «Совета мира» по сектору Газа
МВФ снизил прогноз роста ВВП России
Лидеры Европы обсуждают «дикого Трампа» в групповом чате — Politico
Дмитрий Кулеба призвал украинцев сходить выпить кофе в кафе или поесть в ресторане
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Спецпосланнику Трампа отменили приглашение на участие в гренландской гонке на упряжках