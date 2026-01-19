Роднина назвала причину возвращения в спорт Трусовой и Валиевой

Роднина — о возвращении Трусовой и Валиевой: «Больше ничего делать не умеют»

Роднина считает, что фигуристки возвращаются в спорт отчасти потому, что не научились делать ничего другого. Основной причиной Роднина видит детскую спортивную закалку и нежелание оставаться просто артистками

Ирина Роднина (Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Global Look Press)

Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в интервью Sport24 прокомментировала планы Александры Трусовой (ныне — Игнатовой) и Камилы Валиевой вернуться в большой спорт.

«Девушки пытаются вернуться, потому что больше ничего делать не умеют. Как бы это ни звучало, так и есть», — заявила Роднина.

Она считает, что вся жизнь фигуристок с детства была посвящена спортивному результату и сейчас им неинтересно оставаться просто артистками шоу. Роднина также отметила, что опыт материнства, через который прошла Трусова, не помеха для возвращения, а «улучшение демографии страны».

По данным «РИА Новости», Александра Трусова, ставшая матерью в августе 2025 года, возобновляет карьеру под руководством Этери Тутберидзе. Ее первый старт намечен на чемпионат России по прыжкам, который пройдет 31 января — 1 февраля в Москве.

Валиева, чья четырехлетняя дисквалификация за нарушение антидопинговых правил истекла 25 декабря, также вернется на этом турнире. Она тренируется в группе Светланы Соколовской и анонсировала помимо прыжкового чемпионата участие в Кубке «Первого канала» в марте.