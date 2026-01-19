Роднина назвала причину возвращения в спорт Трусовой и Валиевой
Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в интервью Sport24 прокомментировала планы Александры Трусовой (ныне — Игнатовой) и Камилы Валиевой вернуться в большой спорт.
«Девушки пытаются вернуться, потому что больше ничего делать не умеют. Как бы это ни звучало, так и есть», — заявила Роднина.
Она считает, что вся жизнь фигуристок с детства была посвящена спортивному результату и сейчас им неинтересно оставаться просто артистками шоу. Роднина также отметила, что опыт материнства, через который прошла Трусова, не помеха для возвращения, а «улучшение демографии страны».
По данным «РИА Новости», Александра Трусова, ставшая матерью в августе 2025 года, возобновляет карьеру под руководством Этери Тутберидзе. Ее первый старт намечен на чемпионат России по прыжкам, который пройдет 31 января — 1 февраля в Москве.
Валиева, чья четырехлетняя дисквалификация за нарушение антидопинговых правил истекла 25 декабря, также вернется на этом турнире. Она тренируется в группе Светланы Соколовской и анонсировала помимо прыжкового чемпионата участие в Кубке «Первого канала» в марте.
