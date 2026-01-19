 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Реклама
Спорт
0

Пресс-конференцию на Кубке Африки отменили из-за перепалки журналистов

Конфликт возник между журналистами из Сенегала и Марокко после финала Кубка Африки. Концовка матча оказалась очень напряженной: там были отмененный гол, незабитый пенальти, уход одной из команд с поля

Журналисты сорвали пресс-конференцию главного тренера сборной Сенегала по футболу Папа Тьява после финала Кубка африканский наций, который прошел в Марокко.

Сенегальцы в финале победили хозяев поля (1:0). Когда Тьяв пришел на пресс-конференцию, то был освистан марокканскими журналистами. Как сообщает RMC Sport, сотрудники местных СМИ также выкрикивали в адрес тренера «убирайся». Их поведение вызвало ответную реакцию сенегальских журналистов, между ними разгорелась словесная перепалка.

Тьяв покинул зал пресс-конференции. А спустя несколько минут организаторы объявили об отмене пресс-конференции «из-за соображений безопасности».

На 94-й минуте при счете 0:0 судья назначил в ворота Сенегала спорный пенальти, а до этого не засчитал гол команды. В знак протеста Тьяв увел свою команду с поля, из-за чего игра затянулась. Это вызвало недовольство марокканской стороны. Пенальти в итоге пробили, но вратарь взял мяч.

Тренер марокканцев Валид Реграги впоследствии заявил, что именно затяжка игры привела к тому, что марокканский полузащитник Браим Диас не реализовал пенальти.

В дополнительное время сенегальцы смогли забить и в итоге выиграли турнир.

Теги
Кубок африканских наций сборная Марокко по футболу сборная Сенегала по футболу
Прямой эфир
