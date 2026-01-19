Пресс-конференцию на Кубке Африки отменили из-за перепалки журналистов
Журналисты сорвали пресс-конференцию главного тренера сборной Сенегала по футболу Папа Тьява после финала Кубка африканский наций, который прошел в Марокко.
Сенегальцы в финале победили хозяев поля (1:0). Когда Тьяв пришел на пресс-конференцию, то был освистан марокканскими журналистами. Как сообщает RMC Sport, сотрудники местных СМИ также выкрикивали в адрес тренера «убирайся». Их поведение вызвало ответную реакцию сенегальских журналистов, между ними разгорелась словесная перепалка.
Тьяв покинул зал пресс-конференции. А спустя несколько минут организаторы объявили об отмене пресс-конференции «из-за соображений безопасности».
На 94-й минуте при счете 0:0 судья назначил в ворота Сенегала спорный пенальти, а до этого не засчитал гол команды. В знак протеста Тьяв увел свою команду с поля, из-за чего игра затянулась. Это вызвало недовольство марокканской стороны. Пенальти в итоге пробили, но вратарь взял мяч.
Тренер марокканцев Валид Реграги впоследствии заявил, что именно затяжка игры привела к тому, что марокканский полузащитник Браим Диас не реализовал пенальти.
В дополнительное время сенегальцы смогли забить и в итоге выиграли турнир.
