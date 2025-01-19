У главного тренера «Спартака» Станковича родилась дочь

Деян Станкович ранее покинул сбор «Спартака» в Турции по семейным обстоятельствам. В воскресенье клуб сообщил, что у тренера и его жены Аниты родилась дочь. У Станковича есть еще трое сыновей от первого брака

Деян Станкович (Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак»)

У главного тренера «Спартака» Деяна Станковича и его супруги Аниты родилась дочь Анжела, сообщила пресс-служба московского клуба РПЛ.

Накануне клуб сообщил, что 46-летний Станкович временно покинул сбор команды в Турции по семейным обстоятельствам.

В декабре издание Blic писало, что Станкович еще в 2023-м развелся с Аной Ачимович после 23 лет брака, в котором родились трое сыновей — Стефан, Филип, Александар.

Станкович возглавил «Спартак» перед началом текущего сезона. Под его руководством команда занимает третье место в РПЛ после 18 туров.