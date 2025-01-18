Станкович по семейным обстоятельствам покинул сбор «Спартака» в Турции

Оставшиеся тренировки в Белеке проведут помощники главного тренера

Деян Станкович (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович временно покинул сбор московской команды в Турции. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов.

«Деян Станкович по семейным обстоятельствам временно покинул сбор команды. Оставшиеся тренировки проведут помощники главного тренера. Станкович присоединится к команде позднее», — сказал Зеленов.

Сбор «Спартака» проходит в Белеке, он завершится 21 января. В рамках первого сбора московский клуб проведет один товарищеский матч. Встреча с новороссийским «Черноморцем» пройдет 20 января в закрытом режиме и будет состоять из трех таймов по 45 минут.

«Спартак» набрал 37 очков в 18 турах и завершил год на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Впереди «Краснодар» и «Зенит» (по 39).