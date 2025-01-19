Джокович на Australian Open отказался давать интервью на корте

Новак Джокович заявил, что ждет извинений от местного телеканала, чей журналист в эфире назвал его переоцененным спортсменом и высмеял его болельщиков. Серб заявил, что готов платить штрафы за отказ общаться с этим телеканалом

Новак Джокович (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Десятикратный чемпион Australian Open Новак Джокович заявил, что не будет общаться на корте с австралийским телеканалом Channel 9 после матчей, поскольку ждет извинений за оскорбления от их журналиста. Об этом пишет AP.

Channel 9 транслирует матчи турнира «Большого шлема» в Мельбурне, его журналисты общаются с теннисистами после игр. Один из ведущих канала Тони Джонс во время эфира назвал Джоковича переоцененным и уже потерявшим былую славу, а также, по мнению серба, высмеял его болельщиков.

В воскресенье Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open, победив чеха Иржи Легечку. После матча серб вместо интервью взял микрофон, поблагодарил болельщиков и ушел.

На пресс-конференции Джокович объяснил, что ждет извинений от телеканала, а также что пообщался с руководством Федерации тенниса Австралии и заявил о готовности заплатить штраф за отказ от интервью на корте.

Серб занимает седьмое место в рейтинге ATP и является рекордсменом по числу побед на турнире.