 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Джокович на Australian Open отказался давать интервью на корте

Джокович отказался давать интервью на Australian Open из-за обиды на журналиста
Новак Джокович заявил, что ждет извинений от местного телеканала, чей журналист в эфире назвал его переоцененным спортсменом и высмеял его болельщиков. Серб заявил, что готов платить штрафы за отказ общаться с этим телеканалом
Новак Джокович
Новак Джокович (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Десятикратный чемпион Australian Open Новак Джокович заявил, что не будет общаться на корте с австралийским телеканалом Channel 9 после матчей, поскольку ждет извинений за оскорбления от их журналиста. Об этом пишет AP.

Channel 9 транслирует матчи турнира «Большого шлема» в Мельбурне, его журналисты общаются с теннисистами после игр. Один из ведущих канала Тони Джонс во время эфира назвал Джоковича переоцененным и уже потерявшим былую славу, а также, по мнению серба, высмеял его болельщиков.

В воскресенье Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open, победив чеха Иржи Легечку. После матча серб вместо интервью взял микрофон, поблагодарил болельщиков и ушел.

Джокович сыграет с Алькарасом в четвертьфинале Australian Open
Спорт
Новак Джокович

На пресс-конференции Джокович объяснил, что ждет извинений от телеканала, а также что пообщался с руководством Федерации тенниса Австралии и заявил о готовности заплатить штраф за отказ от интервью на корте.

Серб занимает седьмое место в рейтинге ATP и является рекордсменом по числу побед на турнире.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Суд вынес приговор адвокатам Навального

Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера

Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис Australian Open Новак Джокович
Материалы по теме
Павлюченкова сыграет с Соболенко в четвертьфинале Australian Open
Спорт
Теннисист рассказал, как потерял сознание перед матчем на Australian Open
Спорт
Джокович стал рекордсменом по числу матчей на турнирах «Большого шлема»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,95) Инвестиции, 17 янв, 18:07 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 102,41 (+0,04) Инвестиции, 17 янв, 18:07
Депутат Бессараб напомнила о важности индексации пенсийЭкономика, 18:38
Как прошли крещенские купания в России. ФоторепортажОбщество, 18:24 
Пезешкиан заявил о «чувстве товарищества» в отношениях с ПутинымПолитика, 18:11
Как устроены энергетические гиганты РоссииРБК и Россети, 18:09
ХАМАС передал первых заложников в рамках сделки с ИзраилемПолитика, 18:07
Сын Кошечкина в 20 лет дебютировал в КХЛ с сухой победыСпорт, 17:47
В Словакии допустили, что Путин и Трамп договорятся о нейтралитете КиеваПолитика, 17:41
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Команда Санкт-Петербурга победила на чемпионате России по прыжкамСпорт, 17:26
Симоньян рассказала о состоянии находящегося в коме мужа Тиграна КеосаянаОбщество, 17:26
Зеленский ввел санкции против Садовничего, лидеров Компартии и ОПЗЖПолитика, 17:19
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 17:14
Джокович на Australian Open отказался давать интервью на кортеСпорт, 17:08
Сырский сообщил о недостаточном для ВСУ уровне мобилизацииПолитика, 16:44
На южном берегу Крыма произошло два землетрясения с афтершокамиОбщество, 16:40