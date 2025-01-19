Джокович на Australian Open отказался давать интервью на корте
Десятикратный чемпион Australian Open Новак Джокович заявил, что не будет общаться на корте с австралийским телеканалом Channel 9 после матчей, поскольку ждет извинений за оскорбления от их журналиста. Об этом пишет AP.
Channel 9 транслирует матчи турнира «Большого шлема» в Мельбурне, его журналисты общаются с теннисистами после игр. Один из ведущих канала Тони Джонс во время эфира назвал Джоковича переоцененным и уже потерявшим былую славу, а также, по мнению серба, высмеял его болельщиков.
В воскресенье Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open, победив чеха Иржи Легечку. После матча серб вместо интервью взял микрофон, поблагодарил болельщиков и ушел.
На пресс-конференции Джокович объяснил, что ждет извинений от телеканала, а также что пообщался с руководством Федерации тенниса Австралии и заявил о готовности заплатить штраф за отказ от интервью на корте.
Серб занимает седьмое место в рейтинге ATP и является рекордсменом по числу побед на турнире.
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