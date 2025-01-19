Команда Санкт-Петербурга победила на чемпионате России по прыжкам
Команда Санкт-Петербурга победила сборную Москвы на чемпионате России по прыжкам среди фигуристов. Турнир завершился в воскресенье, 19 января, в Санкт-Петербурге.
За пять раундов петербургская команда набрала 482,10 балла, команда Москвы получила 480,04 балла. Победители получили 5 млн руб., проигравшие — 3 млн руб., отмечает «РИА Новости».
За команду Санкт-Петербурга выступали Владислав Дикиджи, Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Анна Фролова, Ксения Гущина, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
В сборную Москвы вошли Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Макар Игнатов, Даниил Самсонов, Роман Савосин, Иван Попов, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев.
Накануне личные турниры на чемпионате по прыжкам выиграли Петросян, Угожаев и спортивная пара Мишина — Галлямов.
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