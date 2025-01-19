Джокович сыграет с Алькарасом в четвертьфинале Australian Open
Сербский теннисист Новак Джокович победил чеха Иржи Легечку в 1/8 финала Australian Open в Мельбурне.
Серб, десятикратный чемпион турнира, одержал победу со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). Матч продолжался 2 часа 40 минут.
Джокович занимает седьмое место в мировом рейтинге, Легечка — 29-е.
Следующим соперником Джоковича будет третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас, матч пройдет 21 января.
Алькарас выиграл у Джоковича только три из семи матчей за карьеру.
В другом четвертьфинале сыграют Александр Зверев (Германия, 2-й) и Томми Пол (США, 11-й).
Еще две четвертьфинальные пары определятся в понедельник.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Суд вынес приговор адвокатам Навального
Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера
Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом
Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Названы регионы с самыми агрессивными водителями
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов