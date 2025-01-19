Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open, где сыграет с Алькарасом

Джокович сыграет с Алькарасом в четвертьфинале Australian Open

В 1/8 финала серб в трех сетах обыграл чеха Легечку — 6:3, 6:4, 7:6 (7:4)

Новак Джокович (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Сербский теннисист Новак Джокович победил чеха Иржи Легечку в 1/8 финала Australian Open в Мельбурне.

Серб, десятикратный чемпион турнира, одержал победу со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). Матч продолжался 2 часа 40 минут.

Джокович занимает седьмое место в мировом рейтинге, Легечка — 29-е.

Следующим соперником Джоковича будет третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас, матч пройдет 21 января.

Алькарас выиграл у Джоковича только три из семи матчей за карьеру.

В другом четвертьфинале сыграют Александр Зверев (Германия, 2-й) и Томми Пол (США, 11-й).

Еще две четвертьфинальные пары определятся в понедельник.