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Джокович сыграет с Алькарасом в четвертьфинале Australian Open

Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open, где сыграет с Алькарасом
В 1/8 финала серб в трех сетах обыграл чеха Легечку — 6:3, 6:4, 7:6 (7:4)
Новак Джокович
Новак Джокович (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Сербский теннисист Новак Джокович победил чеха Иржи Легечку в 1/8 финала Australian Open в Мельбурне.

Серб, десятикратный чемпион турнира, одержал победу со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). Матч продолжался 2 часа 40 минут.

Джокович занимает седьмое место в мировом рейтинге, Легечка — 29-е.

Следующим соперником Джоковича будет третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас, матч пройдет 21 января.

Алькарас выиграл у Джоковича только три из семи матчей за карьеру.

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Новак Джокович

В другом четвертьфинале сыграют Александр Зверев (Германия, 2-й) и Томми Пол (США, 11-й).

Еще две четвертьфинальные пары определятся в понедельник.

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Анна Сатдинова
теннис Australian Open Новак Джокович
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