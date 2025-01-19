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Бывший игрок «Зенита» и сборной России Артур Юсупов завершил карьеру

Экс-футболист «Зенита» и сборной России Артур Юсупов завершил карьеру в 35 лет
Последним клубом Юсупова был «Урал», за который он с сентября провел десять матчей. Футболист поблагодарил своих тренеров, партнеров по команде, соперников и болельщиков
Артур Юсупов
Артур Юсупов (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Вице-чемпион России в составе «Сочи» Артур Юсупов объявил в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена) о завершении футбольной карьеры в 35 лет.

«Хочу поблагодарить всех тренеров, с которыми я работал, партнеров по команде, соперников и, конечно же, болельщиков», — написал Юсупов.

Полузащитник на клубном уровне играл за московское «Динамо», петербургский «Зенит», «Ростов», «Сочи» и другие клубы.

Последним клубом Юсупова был екатеринбургский «Урал», в который он перешел в сентябре 2024-го и сыграл в нем десять матчей.

Бывший футболист сборной России завершил карьеру в 35 лет
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В сборной России Юсупов провел два товарищеских матча в 2015 году, а на Евро-2016 вызывался в команду, но остался в запасе.

Юсупов выиграл с «Зенитом» Кубок (2016) и два Суперкубка России (2015, 2016), а с «Сочи» в 2022-м взял серебряные медали РПЛ.

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Анна Сатдинова
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