Бывший игрок «Зенита» и сборной России Артур Юсупов завершил карьеру

Экс-футболист «Зенита» и сборной России Артур Юсупов завершил карьеру в 35 лет

Последним клубом Юсупова был «Урал», за который он с сентября провел десять матчей. Футболист поблагодарил своих тренеров, партнеров по команде, соперников и болельщиков

Артур Юсупов (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Вице-чемпион России в составе «Сочи» Артур Юсупов объявил в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена) о завершении футбольной карьеры в 35 лет.

«Хочу поблагодарить всех тренеров, с которыми я работал, партнеров по команде, соперников и, конечно же, болельщиков», — написал Юсупов.

Полузащитник на клубном уровне играл за московское «Динамо», петербургский «Зенит», «Ростов», «Сочи» и другие клубы.

Последним клубом Юсупова был екатеринбургский «Урал», в который он перешел в сентябре 2024-го и сыграл в нем десять матчей.

В сборной России Юсупов провел два товарищеских матча в 2015 году, а на Евро-2016 вызывался в команду, но остался в запасе.

Юсупов выиграл с «Зенитом» Кубок (2016) и два Суперкубка России (2015, 2016), а с «Сочи» в 2022-м взял серебряные медали РПЛ.