Бывший игрок «Зенита» и сборной России Артур Юсупов завершил карьеру
Вице-чемпион России в составе «Сочи» Артур Юсупов объявил в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена) о завершении футбольной карьеры в 35 лет.
«Хочу поблагодарить всех тренеров, с которыми я работал, партнеров по команде, соперников и, конечно же, болельщиков», — написал Юсупов.
Полузащитник на клубном уровне играл за московское «Динамо», петербургский «Зенит», «Ростов», «Сочи» и другие клубы.
Последним клубом Юсупова был екатеринбургский «Урал», в который он перешел в сентябре 2024-го и сыграл в нем десять матчей.
В сборной России Юсупов провел два товарищеских матча в 2015 году, а на Евро-2016 вызывался в команду, но остался в запасе.
Юсупов выиграл с «Зенитом» Кубок (2016) и два Суперкубка России (2015, 2016), а с «Сочи» в 2022-м взял серебряные медали РПЛ.
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