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Бывший футболист сборной России завершил карьеру в 35 лет

Бывший футболист сборной России Алексей Ионов завершил карьеру в 35 лет
Алексей Ионов расторг контракт с «Уралом», где выступал с прошлой зимы. Президент клуба Григорий Иванов сообщил, что футболист решил завершить карьеру и пойти учиться на тренера
Алексей Ионов
Алексей Ионов (Фото: ФК «Урал»)

Бывший футболист сборной России Алексей Ионов решил завершить карьеру в 35 лет. Об этом Odds.ru сообщил президент «Урала» Григорий Иванов.

Ранее 14 января «Урал» объявил, что контракт с Ионовым был расторгнут по обоюдному согласию. Футболист стал игроком «Урала» прошлой зимой, он провел за команду 37 игр и забил пять голов.

«Леша решил завершить карьеру и пойти учиться на тренера. Он уже где-то помогает кому-то, начал работать. Я желаю ему только добра, он показал, что он очень порядочный парень, очень хороший человек. Мы с ним очень тепло расстались, никаких претензий нет», — сказал Иванов.

Ионов ранее выступал за «Зенит», «Кубань», «Анжи», московское «Динамо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов». С петербургским клубом полузащитник выиграл чемпионат России (2010), Кубок (2009/10) и Суперкубок России (2008, 2011), Кубок УЕФА (2007/08) и Суперкубок УЕФА (2008).

В сборной России Ионов провел 39 матчей и забил четыре гола.

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