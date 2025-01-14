Бывший футболист сборной России завершил карьеру в 35 лет
Бывший футболист сборной России Алексей Ионов решил завершить карьеру в 35 лет. Об этом Odds.ru сообщил президент «Урала» Григорий Иванов.
Ранее 14 января «Урал» объявил, что контракт с Ионовым был расторгнут по обоюдному согласию. Футболист стал игроком «Урала» прошлой зимой, он провел за команду 37 игр и забил пять голов.
«Леша решил завершить карьеру и пойти учиться на тренера. Он уже где-то помогает кому-то, начал работать. Я желаю ему только добра, он показал, что он очень порядочный парень, очень хороший человек. Мы с ним очень тепло расстались, никаких претензий нет», — сказал Иванов.
Ионов ранее выступал за «Зенит», «Кубань», «Анжи», московское «Динамо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов». С петербургским клубом полузащитник выиграл чемпионат России (2010), Кубок (2009/10) и Суперкубок России (2008, 2011), Кубок УЕФА (2007/08) и Суперкубок УЕФА (2008).
В сборной России Ионов провел 39 матчей и забил четыре гола.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Российский шахматист в возрасте девяти лет установил мировой рекорд
Китай рассматривает продажу TikTok Илону Маску
Минфин сократит покупки валюты и золота. Как это повлияет на рубль
АвтоВАЗ сообщил о повышении цен
После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе
«Газпром» планирует массовые сокращения
Объем торгов на рынке акций достиг рекорда
Как выглядит мост в виде американских горок. Видео
Доля сделок без ипотеки в Москве достигла 85%
Как новые санкции повлияют на российский футбол
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов