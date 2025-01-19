TalkSport: гонорар Махачева за титульный бой на $50 тыс. меньше, чем у Мойкано

Гонорар Махачева за титульный бой в UFC оказался меньше, чем у соперника

Махачев защитил титул чемпиона в легком весе, досрочно победив бразильца Мойкано, который заменил травмированного Царукяна. Гонорар бразильца оказался на $50 тыс. больше, чем у Махачева

Ислам Махачев (Фото: Harry How / Getty Images)

Защитивший титул чемпиона UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев получил фиксированный гонорар $200 тыс., сообщает TalkSport со ссылкой на Атлетическую комиссию штата Калифорния.

Соперник Махачева бразилец Ренато Мойкано, принявший бой на коротком уведомлении после травмы Армана Царукяна, заработал $250 тыс.

Махачев победил Мойкано в первом раунде удушающим приемом.

Гонорар не учитывает выплаты за просмотры боя (pay-per-view) и от спонсоров. Бойцам не присудили бонусов за лучший бой или лучшее выступление вечера.

Грузин Мераб Двалишвили получил за победу над Умаром Нурмагомедовым $500 тыс., его соперник — $100 тыс.

Россиянин Азамат Бекоев, победивший американца Закари Риза, получил $24 тыс. (из них $12 тыс. — бонус за победу), его соперник — $30 тыс.

Тагир Уланбеков заработал $72 тыс. (из них половина — победный бонус) за бой с американцем Клэйтоном Карпентером.