«Ислам — номер один в мире». Что говорят о бое Махачева в UFC

Россиянин Ислам Махачев в первом же раунде победил бразильца Ренато Мойкано, который стал заменой для выбывшего из-за травмы Царукяна. Что говорят эксперты о победе чемпиона UFC в легком весе — в материале «РБК Спорт»

Фото: Louis Grasse / Global look press

Как прошел бой

Российский боец Ислам Махачев одержал победу над бразильцем Ренато Мойкано и успешно защитил титул чемпиона UFC в легком весе в главном бою турнира UFC 311. Поединок завершился в первом раунде удушающим приемом, после которого Мойкано вынужден был сдаться.

Изначально дагестанец должен был сразиться за титульный пояс в легком весе с армяно-российским бойцом Арманом Царукяном, с которым уже встречался в октагоне в 2019 году. Однако за несколько часов до официального взвешивания стало известно, что Царукян из-за травмы спины снялся с поединка. Промоушен экстренно нашел ему замену — Ренато Мойкано, который должен был сразиться с Бенеилом Дариушем в этот же вечер на турнире.

Президент UFC Дана Уайт рассказал о реакции россиянина на снятие Царукяна с поединка: «Когда я позвонил Исламу, он сказал: «Брат, я чемпион и буду драться с кем угодно. Мне все равно, я иду спать. Когда проснусь, с кем бы ни дрался завтра, я буду в порядке».

Теперь на счету 33-летнего Махачева 27 побед в ММА при одном поражении. У 35-летнего Мойкано 20 побед, шесть поражений и одна ничья. Махачев одержал пятую победу в титульных боях, установив рекорд UFC в легком весе. Ранее по четыре победы было у Хабиба Нурмагомедова, Бенсона Хендерсона и Би Джей Пенна.

После боя Махачев выразил готовность побеждать соперников и подчеркнул, что всегда стремится к досрочному окончанию боя: «Я всегда стремлюсь финишировать соперника. Я отвечаю за свои слова — дайте мне небольшой шанс, и я завершу бой досрочно. Для меня не имеет значения, с кем драться. Важно лишь, чтобы мой соперник соответствовал нужному весу».

«РБК Спорт» собрал мнение экспертов о победе российского бойца.

Реакция экспертов

Эдуард Вартанян, секундант и спарринг-партнер Царукяна

«Бой получился ожидаемым. И то, что он пройдет быстро, тоже. Надеюсь, что бой-реванш состоится между Махачевым и Царукяном», — сказал «РБК Спорт» Вартанян.

Хавьер Мендес, американский тренер MMA и команды Хабиба Нурмагомедова

«Бой закончился быстро, потому что Ислам — номер один в мире, и ему было сказано воспользоваться планом отца, что он и сделал», — рассказал Мендес «РБК Спорт».

Расул Магомедалиев, тренер, имевший опыт работы с российским бойцом Шарой Буллетом и Владимиром Минеевым

«Бой не смотрел, но то, что Ислам выиграет, это было и так понятно. Мойкано мог выиграть, только если бы чудо произошло. Было ясно, что Махачев выиграет. За такие сроки вряд ли смогли бы найти другого соперника», — заявил «РБК Спорт» Магомедалиев.

Арнольд Аллен, британский боец ММА в полулегком весе

«У Ислама сумасшедшая хватка», — написал Аллен на своей странице X.

Генри Сехудо, экс-чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе

«Исламу Махачеву нужно перейти в полусредний вес и стать чемпионом в двух дивизионах», — написал в социальной сети Сехудо.

Андрей Корешков, боец лиги PFL и экс-чемпион Bellator

«Концовка боя Махачев — Мойкано была ожидаемой. Думал, что Ислам победит в первом или втором раунде. Возможно, Махачев почувствовал некий дискомфорт в стойке, потому что Мойкано — это не тот соперник, к которому он изначально готовился. Он просто прошел в ноги, сделал бросок, забрал позицию и закрыл Д’Арсе, удушающий прием. Было понятно, что для Ислама это будет легкая прогулка, если он подключит свою борьбу, что он и сделал. Махачев показал максимальный результат с наименьшими затратами сил», — заявил Корешков Metaratings.

Вадим Немков, бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе россиянин

«Ислам — чемпион. Он доминирует и очень силен во всех аспектах, поэтому не удивлен, что Ислам так быстро разобрался с Мойкано. В дальнейшем хотелось бы, чтобы Махачев подрался с Царукяном», — рассказал Немков «Чемпионату».

Александр Шаблий, российский боец Bellator в легком весе

«Если честно, для меня неожиданно, что Ислам задушил Мойкано в первом раунде. Я говорил о том, что Махачев завершит бой досрочно, но это будет позднее, так как Ренато будет не готов к четвертому‑пятому раундам. Говорил, что если Ислам «потрясет» бразильца, то может и закончить. И после пропущенного прямого вразрез, когда справа был нанесен акцентированный удар, Мойкано почувствовал всю мощь на себе. И именно после этого Исламу получилось сделать тейкдаун. Было понятно, что в стойке и борьбе Мойкано не сможет защищаться, но я не ожидал, что Ислам сможет так быстро «финишировать» его. Все‑таки я боролся много раз с Мойкано, крепкий парень», — приводит слова Шаблия «Матч ТВ».

Ирина Алексеева, российский боец UFC

«По Исламу все было довольно предсказуемо. До боя я в шутку сказала друзьям: «Смысл покупать трансляцию, ведь Ислам в первом раунде выиграет». Так и вышло. Сами понимаете, когда выходишь на чемпиона, — это, конечно, огромная мотивация. Так было и для Мойкано, ведь MMA — это лотерея, и любой случайный удар может долететь, но Ислам уже много раз подтверждал звание чемпиона. И с ним такие штуки уже не прокатят. Ислам был собран, его угол собран, у него была просто задача растаскать Мойкано», — сказала Алексеева Metaratings.