Павлюченкова сыграет с Соболенко в четвертьфинале Australian Open
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в четвертый раз в карьере пробилась в четвертьфинал Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Мельбурне.
Павлюченкова, 32-я ракетка мира, в 1/8 финала победила хорватку Донну Векич (19-я) со счетом 7:6 (7:0), 6:0. Матч продолжался 1 час 40 минут.
Следующей соперницей россиянки будет первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, побеждавшая на Australian Open в 2023 и 2024 годах.
В понедельник свои матчи 1/8 финала на турнире проведут россиянки Дарья Касаткина (10-я) и Вероника Кудерметова (75-я) — против американки Эммы Наварро (8-я) и украинки Элины Свитолиной (27-я) соответственно.
Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, уже вылетевшие в одиночном разряде, вышли в 1/8 финала в парах, победив итальянок Сару Эррани и Джасмин Паолини. Россиянки проиграли этому дуэту в финале Олимпиады в Париже.
Следующими соперницами Шнайдер и Андреевой будут австралийки Оливия Гадеки и Кимберли Биррелл.
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