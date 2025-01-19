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Павлюченкова сыграет с Соболенко в четвертьфинале Australian Open

Павлюченкова сыграет с Соболенко за выход в полуфинал Australian Open
Россиянка обыграла хорватку Векич — 7:6 (7:0), 6:0. Павлюченкова в четвертый раз в карьере сыграет в четвертьфинале Australian Open
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Павлюченкова (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в четвертый раз в карьере пробилась в четвертьфинал Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Мельбурне.

Павлюченкова, 32-я ракетка мира, в 1/8 финала победила хорватку Донну Векич (19-я) со счетом 7:6 (7:0), 6:0. Матч продолжался 1 час 40 минут.

Следующей соперницей россиянки будет первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, побеждавшая на Australian Open в 2023 и 2024 годах.

В понедельник свои матчи 1/8 финала на турнире проведут россиянки Дарья Касаткина (10-я) и Вероника Кудерметова (75-я) — против американки Эммы Наварро (8-я) и украинки Элины Свитолиной (27-я) соответственно.

Мирра Андреева проиграла первой ракетке мира в 1/8 финала Australian Open
Спорт
Мирра Андреева

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, уже вылетевшие в одиночном разряде, вышли в 1/8 финала в парах, победив итальянок Сару Эррани и Джасмин Паолини. Россиянки проиграли этому дуэту в финале Олимпиады в Париже.

Следующими соперницами Шнайдер и Андреевой будут австралийки Оливия Гадеки и Кимберли Биррелл.

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Анна Сатдинова
Australian Open теннис Анастасия Павлюченкова Арина Соболенко
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