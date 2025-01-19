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Эксклюзив

Тренер Махачева назвал «план отца» Хабиба тактикой чемпионского боя в UFC

Мендес: перед боем Махачеву сказали использовать план отца Хабиба Нурмагомедова
По словам Хавьера Мендеса, Ислам Махачев является номером один в UFC
Абдулманап Нурмагомедов
Абдулманап Нурмагомедов (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global look press)

Бой Ислама Махачева и Ренато Мойкано в UFC закончился быстро, поскольку сторона российского спортсмена использовала «план отца», заявил «РБК Спорт» тренер Махачева Хавьер Мендес.

«Бой закончился быстро, потому что Ислам — номер один, и ему сказали: Использовать «план отца», и это именно то, что он сделал», — сказал Мендес.

«План отца» — это тактическая задумка Абдулманапа Нурмагомедова — отца и тренера Хабиба Нурмагомедова. Вместе с этой семьей Мендес работает на протяжении долгих лет. План предполагает использовать сильные качества бойца против самых слабых сторон противника.

В воскресенье российский чемпион UFC в легком весе Махачев победил удушающим приемом бразильца Мойкано в главном поединке турнира UFC в Лос-Анджелесе. Поединок продлился 3 минуты 31 секунду и завершился в первом раунде удушающим приемом.

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Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы

Изначально Махачев должен был провести бой против Армана Царукяна, но его соперник в последний момент снялся из-за травмы. Царукяна заменил Мойкано.

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Грант Гетадарян Грант Гетадарян, Полина Мельникова
Хавьер Мендес Ислам Махачев
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