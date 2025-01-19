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Дэйна Уайт впервые признал Махачева лучшим бойцом UFC

Ранее Дэйна Уайт называл психами считающих Махачева лучшим вне веса
Дэйна Уайт
Дэйна Уайт (Фото: Getty Images)

Россиянин Ислам Махачев заслужено занимает первое место в рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовой категории (p4p). Об этом глава UFC Дэйна Уайт заявил после победы Махачева над бразильцем Ренато Мойкано удушающим в первом раунде.

Изначально Махачев должен был провести бой против Армана Царукяна, но его соперник в последний момент снялся из-за травмы. Царукяна заменил Мойкано.

«Является ли Махачев лучшим в моем рейтинге? Да», — заявил на пресс-конференции Уайт, который ранее не признавал россиянина лучшим бойцом UFC p4p.

Махачев с 21 октября 2023 года занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории (p4p). Он имеет самую длительную беспроигрышную действующую серию (15) и находится в победе от действующего рекорда в истории UFC.

Несмотря на внушительную статистику, Уайт ранее всегда считал бесспорным № 1 американского тяжеловеса Джона Джонса, который на протяжении 14 лет не проиграл ни одного боя (без учета дисквалификаций за нарушения правил боя и допинг), а не Махачева.

В частности, Уайт называл психами считающих Махачева лучшим вне веса.

«Это самый нелепый, позорный и глупый рейтинг всех времен. Джон Джонс продолжает активно выступать. На данный момент Джон Джонс является лучшим бойцом в мире в своей весовой категории. И это неоспоримый факт. Если вы считаете, что кто-то другой, например Ислам или Алекс Перейра, заслуживает более высокого места в рейтинге, это говорит о том, что вы не разбираетесь в боевых искусствах и боях», — утверждал Уайт в июле.

При этом к июлю 2024 года Джонс провел всего один бой за четыре года. Лишь 16 ноября 2024 года он провел новый бой — победил Стипе Миочича и установил рекорд по количеству успешных защит титула в истории UFC (12). Но даже после этого боя Махачев сохранил первое место. Этот факт вызвал раздражение Уайта.

«Марк (Цукерберг), создай ИИ для составления рейтингов UFC», — написал Уайт в соцсетях. Ранее глава UFC сообщал, что обсуждал с Цукербергом эту идею. «Так что я определенно собираюсь исправить рейтинги», — добавил он в эфире телеканала TNT.

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