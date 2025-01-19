«Нелепо и позорно». Достоин ли Махачев звания лучшего бойца UFС

Ислам Махачев, являющийся лучшим бойцом UFC, защитил титул в легком весе. Почему решение поставить россиянина лидером рейтинга лучших вне категории бесило главу UFC и что говорят звезды промоушена — в материале «РБК Спорт»

Ислам Махачев (Фото: Luke Hales / Getty Images)

Ислам Махачев с 21 октября 2023 года занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории (p4p). Случилось это после победы над австралийцем Алексом Волкановски, который долгое время возглавлял список лучших.

Махачев вторым из россиян покорил эту вершину. Первым был его друг Хабиб Нурмагомедов, который стал лучшим в этом рейтинге лишь после объявления об уходе.

Махачев имеет самую длительную беспроигрышную действующую серию (15) и находится в одной победе от действующего рекорда в истории UFC. Также он является рекордсменом по числу защит чемпионского титула в самом конкурентном дивизионе промоушена — легком (5).

Почему главу UFC Уайта взбесило лидерство Махачева в рейтинге лучших

Несмотря на внушительную статистику, далеко не все согласны с тем, что Махачев достоин звания лучшего бойца вне зависимости от категории. И главным противником являлся президент UFC Дэйна Уайт.

Он считает бесспорным № 1 американского тяжеловеса Джона Джонса, который на протяжении 14 лет не проиграл ни одного боя (без учета дисквалификаций за нарушения правил боя и допинг).

В частности, Уайт назвал психами считающих Махачева лучшим вне веса.

«Это самый нелепый, позорный и глупый рейтинг всех времен. Джон Джонс продолжает активно выступать. На данный момент Джон Джонс является лучшим бойцом в мире в своей весовой категории. И это неоспоримый факт. Если вы считаете, что кто-то другой, например Ислам или Алекс Перейра, заслуживает более высокого места в рейтинге, это говорит о том, что вы не разбираетесь в боевых искусствах и боях», — отметил Уайт в июле.

Глава UFC сравнил Джонса с Мухаммедом Али.

«Еще один интересный факт о Джоне Джонсе: когда речь заходит о перерывах в карьере, любой боец в истории, включая Мухаммеда Али, становился совсем другим после трехлетнего перерыва. Однако Мухаммед Али не менял весовую, в отличие от Джона Джонса. Но Джон Джонс вернулся и стал еще лучше. Это неоспоримо. Любой, кто пытается спорить со мной на эту тему, просто не любит Джона Джонса как человека», — сказал Уайт.

Однако к июлю 2024 года Джонс провел один бой за четыре года, в то время как рейтинг отражает лучших бойцов на данный момент.

Джонс 16 ноября 2024 года провел второй бой за четыре с половиной года — победил Стипе Миочича и установил рекорд по количеству успешных защит титула в истории UFC (12). Но даже после этого боя Махачев сохранил первое место. Этот факт разозлил Уайта.

«Марк (Цукерберг), создай ИИ для составления рейтингов UFC», — написал Уайт в соцсетях.

Ранее глава UFC сообщал, что обсуждал с Цукербергом эту идею. «Так что я определенно собираюсь исправить рейтинги», — добавил он в эфире телеканала TNT.

Однако после победы Махачева над бразильцем Ренато Мойкано удушающим в первом раунде Уайт впервые признал, что россиянин заслужено занимает первое место в рейтинге бойцов UFC.

Махачев 19 января должен был провести бой против Армана Царукяна на турнире UFC 311, но его соперник в последний момент снялся из-за травмы. Царукяна заменил Мойкано, занимающий 10-е место в рейтинге UFC легкого веса.

Как звезды отреагировали на лидерство Махачева в рейтинге лучших бойцов UFC

Один из самых знаковых бойцов легкого веса Дастин Порье, которого Махачев победил в июне 2024 года, тоже не считает россиянина лучшим вне зависимости от категории. «Махачев определенно второй», — написал он.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер напомнил, что Ислам Махачев не избегает соперников и победил всех топовых бойцов в своем дивизионе и не только.

«Я думаю, что сейчас Махачев лучший в pound-for-pound. Он уже начинает достигать статуса величайшего бойца всех времен. Победы над [Александром] Волкановски и Порье просто потрясающие», — сказал один из величайших бойцов в истории в интервью YouTube-каналу Tristar Gym.

После победы Махачева над Дастином Порье в июне 2024 года ведущий TNT Sports Адам Кэттералл заявил, что на данный момент лучшим бойцом вне категорий является «парень из Дагестана».

После этого он вступил в спор с экс-чемпион UFC Майклом Биспингом, который отметил, что Джонс «побеждал чемпиона за чемпионом — поколения претендентов». «Тот факт, что он все еще здесь, как чемпион в тяжелом весе, еще более впечатляет», — отметил он.

Биспинг отметил, что Джон Джонс побеждал и «человека с борцовскими способностями Махачева» — Даниэля Кормье, и хорошего ударника Александра Густафссона. «Он смог победить его. Он победил в каждом стиле», — отметил Биспинг.

Ведущий Ник Пит ответил, что Махачев и Джонс являются бойцами разных поколений. «Джон Джонс мог бы уже уйти на пенсию. Джон Джонс — величайший боец, судя по всему, что вы сказали, но у него был один бой за четыре года», — отметил он.

Пит отметил, что Джонс не заслуживает быть выше Махачева после одного боя за четыре года. «Весь смысл боя pound-for-pound в том, что он меняется: кто является лучшим бойцом в мире на сегодняшний день, с учетом проверки, качеств противника, активности и всего остального. Нельзя сказать, что Джон Джонс заслуживает того, чтобы его поставили выше Ислама, после одного боя за четыре года. Абсолютно никаких шансов», — заключил он.

Звездный комментатор UFC Джо Роган сделал смелое заявление, заметив, что некоторые из «экспертов», голосующих за список P4P, «ни дня в своей жизни не дрались» и не знают «ни черта». Но при этом он отдал должное Махачеву, хотя ранее считал, что именно Джонс должен быть лучшим вне рейтинга.

«На данный момент именно Ислам Махачев действительно заслуживает быть на вершине списка P4P. В частности, потому что он прикончил больше противников за более короткий промежуток времени, чем Джон Джонс. Махачев настолько чертовски хорош, что он ударил ногой в голову Александра Волкановски в матче-реванше», — сказал Роган

Бывший чемпион UFC в тяжелой весовой категории Даниэль Кормье считает, что Махачев сделал достаточно, чтобы занять первое место в рейтинге лучших бойцов. «Прямо сейчас Махачев является бойцом номер один в мире», — отметил он.

ESPN в 2024 году поставил Махачева на первое место в списке лучших бойцов по итогам опроса экспертов, однако в 2025-м россиянин оказался на пятом из-за того, что провел один бой за год. По версии экспертов MMA Fighting и ряда других СМИ, Махачев до сих пор является лучшим бойцом UFC. В то же время Джонсу не нашлось места в топ-5 рейтингов.