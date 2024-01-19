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«Авангард» забил дважды за 17 секунд и вырвал победу у «Спартака» в КХЛ

«Авангард» забил дважды за 17 секунд и вырвал победу у «Спартака» в КХЛ
Встреча завершилась со счетом 3:1. Вторую и третью шайбы омичи забросили с разницей в 17 секунд
Игроки &laquo;Авангарда&raquo;
Игроки «Авангарда» (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Московский «Спартак» уступил омскому «Авангарду» со счетом 1:3 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев шайбу забросил Егор Филин (23-я минута). У победителей отличились Никита Холодилин (5), Иван Телегин (53) и Рид Буше (53).

Вторую и третью шайбы «Авангард» забросил с разницей в 17 секунд.

Победная серия «Авангарда» достигла семи встреч, «Спартак» в последних восьми матчах выиграл лишь однажды.

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«Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 75 очков в 52 матчах. «Спартак» расположился на четвертой строчке на Западе с 69 очками в 54 встречах.

В следующем матче «Спартак» 21 января в гостях сыграет с казанским «Ак Барсом», «Авангард» в тот же день в гостях встретится с ярославским «Локомотивом».

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