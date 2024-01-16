В КХЛ определился первый участник плей-офф
Ярославский «Локомотив» стал первым участником плей-офф КХЛ нынешнего сезона.
Ярославцы досрочно завоевали путевку в плей-офф после своей победы над нижнекамским «Нефтехимиком» (4:2) и поражения подмосковного «Витязя» от «Спартака» (1:2).
«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 72 очка в 51 матче.
Всего команды проведут в регулярном чемпионате КХЛ 68 игр.
В прошлом сезоне «Локомотив» проиграл в четвертьфинале Кубка Гагарина московскому ЦСКА.
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