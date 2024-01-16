В КХЛ определился первый участник плей-офф

Ярославский «Локомотив» досрочно обеспечил себе путевку в 1/8 финала Кубка Гагарина

Игроки «Локомотива» (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Ярославский «Локомотив» стал первым участником плей-офф КХЛ нынешнего сезона.

Ярославцы досрочно завоевали путевку в плей-офф после своей победы над нижнекамским «Нефтехимиком» (4:2) и поражения подмосковного «Витязя» от «Спартака» (1:2).

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 72 очка в 51 матче.

Всего команды проведут в регулярном чемпионате КХЛ 68 игр.

В прошлом сезоне «Локомотив» проиграл в четвертьфинале Кубка Гагарина московскому ЦСКА.