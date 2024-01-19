Швейцарская биатлонистка впервые за 11 лет выиграла гонку Кубка мира
Швейцарская биатлонистка Лена Хекки-Гросс одержала победу в индивидуальной гонке на 12,5 км на шестом этапе Кубка мира, который проходит в итальянском Антхольце.
28-летняя Хекки-Гросс показала результат 36 минут 49,0 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах.
Второе место заняла француженка Жюлья Симон (+20,2, два промаха), третьей стала еще одна представительница Франции Лу Жанмонно (+31,4, 1).
Хекки-Гросс стала второй швейцарской биатлонисткой, одержавшей победу в личной гонке на этапе Кубка мира. Первой была Селина Гаспарин, выигравшая два старта в 2013 году.
Российские и белорусские биатлонисты сейчас отстранены от выступлений на международных соревнованиях.
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