Хекки-Гросс стала первой за 11 лет швейцаркой, выигравшей гонку КМ по биатлону

Швейцарская биатлонистка впервые за 11 лет выиграла гонку Кубка мира

Лена Хекки-Гросс стала лучшей в индивидуальной гонке на 12,5 км на этапе Кубка мира в Антхольце. На Кубке мира ранее побеждала лишь одна швейцарка — Селина Гаспарин в 2013 году

Лена Хекки-Гросс (Фото: Jasmin Walter / Getty Images)

Швейцарская биатлонистка Лена Хекки-Гросс одержала победу в индивидуальной гонке на 12,5 км на шестом этапе Кубка мира, который проходит в итальянском Антхольце.

28-летняя Хекки-Гросс показала результат 36 минут 49,0 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах.

Второе место заняла француженка Жюлья Симон (+20,2, два промаха), третьей стала еще одна представительница Франции Лу Жанмонно (+31,4, 1).

Хекки-Гросс стала второй швейцарской биатлонисткой, одержавшей победу в личной гонке на этапе Кубка мира. Первой была Селина Гаспарин, выигравшая два старта в 2013 году.

Российские и белорусские биатлонисты сейчас отстранены от выступлений на международных соревнованиях.