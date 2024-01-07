Норвежские биатлонисты выиграли десятую подряд эстафету на этапах Кубке мира

Норвежские биатлонисты выиграли десятую подряд эстафету на Кубке мира

Эндре Стремсхайм, Стурла Легрейд, Тарьей Бё и Йоханнес Бё стали лучшими на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе

Стурла Легрейд (Фото: Jasmin Walter / Getty Images)

Норвежские биатлонисты Эндре Стремсхайм, Стурла Легрейд, Тарьей Бё и Йоханнес Бё стали победителями эстафеты 4х7,5 км на четвертом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе.

Норвежцы преодолели дистанцию за 1 час 17 минут 34,2 секунды, использовав семь дополнительных патронов.

Второе место заняла сборная Германии (Роман Рес, Бенедикт Долль, Филипп Наврат и Филипп Хорн) с отставанием в 2 минуты 1,9 секунды (один штрафной круг и 15 дополнительных патронов). Третьими стали итальянцы Элия Дзени, Дидье Биона, Лукас Хофер и Томмазо Джакомель (+2.50,5; 0+16).

Норвежские биатлонисты выиграли уже 10-ю подряд эстафетную гонку на этапах Кубка мира. Последний раз они не смогли завоевать золото в январе 2022 года в Рупольдинге, когда лучшими были россияне, а норвежцы заняли седьмое место.

Российские и белорусские биатлонисты сейчас отстранены от выступлений на международных соревнованиях.