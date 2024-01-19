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Фигуристка Петросян выиграла квалификацию на чемпионате России по прыжкам

Аделия Петросян выиграла квалификацию на чемпионате России по прыжкам
Действующая чемпионка России чисто исполнила четверной тулуп, а также каскад из четверного флипа и тройного тулупа
Аделия Петросян
Аделия Петросян (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Действующая чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян показала лучший результат в квалификации чемпионата страны по прыжкам, который проходит в Москве.

16-летняя фигуристка набрала 30,95 балла. Как отмечает «РИА Новости», Петросян чисто исполнила каскад из четверного флипа и тройного тулупа, а также четверной тулуп соло.

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В квалификации спортсменки исполняли один сольный прыжок и один каскад из не более двух прыжков. На исполнение каждого элемента давалось две попытки, баллы исполнения лучшей попытки каждого из элементов суммировались.

В квалификации стартовали 22 спортсменки, в основную сетку вышли 12 участниц. Пары 1/4 финала выглядят следующим образом: Аделия Петросян — Надежда Понтелеенко, Екатерина Кольцова — Виктория Морозова, Елена Костылева — Диана Мильто, Алена Принева — Софья Муравьева, Мария Гордеева — Арина Мохова, Маргарита Базылюк — Алена Жилина.

Личный турнир (у одиночников, одиночниц и пар) продолжится в субботу. В воскресенье состоится командный турнир. За победу в личном турнире в каждой дисциплине предусмотрено по 1 млн руб., в командном турнире — 5 млн руб.

В прошлом году чемпионат России по прыжкам выиграли Камила Валиева и Григорий Федоров, а также команда Евгения Плющенко.

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фигурное катание Аделия Петросян
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