Фигуристка Петросян выиграла квалификацию на чемпионате России по прыжкам
Действующая чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян показала лучший результат в квалификации чемпионата страны по прыжкам, который проходит в Москве.
16-летняя фигуристка набрала 30,95 балла. Как отмечает «РИА Новости», Петросян чисто исполнила каскад из четверного флипа и тройного тулупа, а также четверной тулуп соло.
В квалификации спортсменки исполняли один сольный прыжок и один каскад из не более двух прыжков. На исполнение каждого элемента давалось две попытки, баллы исполнения лучшей попытки каждого из элементов суммировались.
В квалификации стартовали 22 спортсменки, в основную сетку вышли 12 участниц. Пары 1/4 финала выглядят следующим образом: Аделия Петросян — Надежда Понтелеенко, Екатерина Кольцова — Виктория Морозова, Елена Костылева — Диана Мильто, Алена Принева — Софья Муравьева, Мария Гордеева — Арина Мохова, Маргарита Базылюк — Алена Жилина.
Личный турнир (у одиночников, одиночниц и пар) продолжится в субботу. В воскресенье состоится командный турнир. За победу в личном турнире в каждой дисциплине предусмотрено по 1 млн руб., в командном турнире — 5 млн руб.
В прошлом году чемпионат России по прыжкам выиграли Камила Валиева и Григорий Федоров, а также команда Евгения Плющенко.
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