Валиева снялась с чемпионата России по прыжкам
Олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире фигуристов Камила Валиева, а также чемпионка России среди юниоров Алина Горбачева не выступят на чемпионате России по прыжкам, который пройдет в Москве 20–21 января в Москве.
Ранее Валиева и Горбачева вошли в предварительный список участниц соревнований.
На странице Валиевой в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) сообщается, что она не выступит «по состоянию здоровья».
Горбачева опубликовала в телеграм-канале видео, в котором рассказала, что 16 января заболела и все еще плохо себя чувствует, у нее сохраняются лихорадка и кашель.
За победу в личном турнире чемпионата по прыжкам в каждой дисциплине предусмотрено по 1 млн руб., в командном турнире — 5 млн руб.
В прошлом году соревнования выиграли Валиева и Григорий Федоров, а также команда Евгения Плющенко.
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