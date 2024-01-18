Валиева снялась с чемпионата России по прыжкам

Камила Валиева и Алина Горбачева снялись с чемпионата России по прыжкам

Чемпионка турнира Камила Валиева не выступит по состоянию здоровья. Алина Горбачева сообщила, что у нее третий день ОРВИ

Камила Валиева (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире фигуристов Камила Валиева, а также чемпионка России среди юниоров Алина Горбачева не выступят на чемпионате России по прыжкам, который пройдет в Москве 20–21 января в Москве.

Ранее Валиева и Горбачева вошли в предварительный список участниц соревнований.

На странице Валиевой в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) сообщается, что она не выступит «по состоянию здоровья».

Горбачева опубликовала в телеграм-канале видео, в котором рассказала, что 16 января заболела и все еще плохо себя чувствует, у нее сохраняются лихорадка и кашель.

За победу в личном турнире чемпионата по прыжкам в каждой дисциплине предусмотрено по 1 млн руб., в командном турнире — 5 млн руб.

В прошлом году соревнования выиграли Валиева и Григорий Федоров, а также команда Евгения Плющенко.