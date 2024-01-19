Стала известна соперница Андреевой за выход в 1/4 финала Australian Open
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла в четвертый круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
В третьей круге 28-летняя чешка, посеянная на турнире под девятым номером, победила австралийку Сторм Хантер, 180-ю ракетку мира, со счетом 4:6, 7:5, 6:4.
Следующей соперницей Крейчиковой станет 16-летняя россиянка Мирра Андреева.
Крейчикова занимает 11-е место в мировом рейтинге. На ее счету семь титулов WTA в одиночном разряде, в том числе победа на «Ролан Гаррос» в 2021 году. Лучший результат чешки на Australian Open — 1/4 финала в 2022-м.
Андреева и Крейчикова дважды встречались в 2023 году, и оба раза побеждала россиянка.
Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн. В прошлом году турнир выиграла белоруска Арина Соболенко.
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