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Стала известна соперница Андреевой за выход в 1/4 финала Australian Open

Андреева сыграет с 11-й ракеткой мира за выход в 1/4 финала Australian Open
Чешка Барбора Крейчикова, 11-я ракетка мира, победила в третьем круге австралийку Сторм Хантер и теперь в 1/8 финала сыграет против 16-летней россиянки Мирры Андреевой
Барбора Крейчикова
Барбора Крейчикова (Фото: Daniel Pockett / Getty Images)

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла в четвертый круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьей круге 28-летняя чешка, посеянная на турнире под девятым номером, победила австралийку Сторм Хантер, 180-ю ракетку мира, со счетом 4:6, 7:5, 6:4.

Следующей соперницей Крейчиковой станет 16-летняя россиянка Мирра Андреева.

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Мирра Андреева

Крейчикова занимает 11-е место в мировом рейтинге. На ее счету семь титулов WTA в одиночном разряде, в том числе победа на «Ролан Гаррос» в 2021 году. Лучший результат чешки на Australian Open — 1/4 финала в 2022-м.

Андреева и Крейчикова дважды встречались в 2023 году, и оба раза побеждала россиянка.

Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн. В прошлом году турнир выиграла белоруска Арина Соболенко.

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Иван Витченко Иван Витченко
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