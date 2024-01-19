Андреева сыграет с 11-й ракеткой мира за выход в 1/4 финала Australian Open

Стала известна соперница Андреевой за выход в 1/4 финала Australian Open

Чешка Барбора Крейчикова, 11-я ракетка мира, победила в третьем круге австралийку Сторм Хантер и теперь в 1/8 финала сыграет против 16-летней россиянки Мирры Андреевой

Барбора Крейчикова (Фото: Daniel Pockett / Getty Images)

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла в четвертый круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьей круге 28-летняя чешка, посеянная на турнире под девятым номером, победила австралийку Сторм Хантер, 180-ю ракетку мира, со счетом 4:6, 7:5, 6:4.

Следующей соперницей Крейчиковой станет 16-летняя россиянка Мирра Андреева.

Крейчикова занимает 11-е место в мировом рейтинге. На ее счету семь титулов WTA в одиночном разряде, в том числе победа на «Ролан Гаррос» в 2021 году. Лучший результат чешки на Australian Open — 1/4 финала в 2022-м.

Андреева и Крейчикова дважды встречались в 2023 году, и оба раза побеждала россиянка.

Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн. В прошлом году турнир выиграла белоруска Арина Соболенко.