Рублев победил сына допингера и вышел в 1/8 финала Australian Open
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
В третьем круге 26-летний россиянин, посеянный на турнире под пятым номером, победил американца Себастьяна Корду, 26-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 7:6 (8:6), 6:4.
Следующим соперником Рублева будет австралиец Алекс де Минаур (10-й номер рейтинга ATP).
В мужской сетке осталось три россиянина. Ранее в пятницу в четвертый круг вышел Карен Хачанов, победивший чеха Томаша Махача — 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5). Даниил Медведев 20 января проведет матч третьего круга против канадца Феликса Оже-Альяссима.
Рублев занимает пятое место в мировом рейтинге. На Олимпиаде в Токио он стал олимпийским чемпионом в миксте. На счету россиянина 15 титулов на турнирах ATP.
Себастьян Корда — сын известного чешского теннисиста Петра Корды, бывшей второй ракетки мира и победителя Australian Open 1998 года. Корда летом 1998 года сдал положительную допинг-пробу, в сентябре 1999-го его дисквалифицировали на 12 месяцев, но он завершил карьеру.
Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн. В прошлом году турнир выиграл серб Новак Джокович.
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