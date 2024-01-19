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Рублев победил сына допингера и вышел в 1/8 финала Australian Open

Рублев победил сына допингера Корду и вышел в 1/8 финала Australian Open
Российский теннисист в третьем круге без проблем обыграл американца Себастьяна Корду. Его следующим соперником будет австралиец Алекс де Минаур, 10-я ракетка мира
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Alexander Bogatyrev / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 26-летний россиянин, посеянный на турнире под пятым номером, победил американца Себастьяна Корду, 26-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 7:6 (8:6), 6:4.

Следующим соперником Рублева будет австралиец Алекс де Минаур (10-й номер рейтинга ATP).

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В мужской сетке осталось три россиянина. Ранее в пятницу в четвертый круг вышел Карен Хачанов, победивший чеха Томаша Махача — 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5). Даниил Медведев 20 января проведет матч третьего круга против канадца Феликса Оже-Альяссима.

Рублев занимает пятое место в мировом рейтинге. На Олимпиаде в Токио он стал олимпийским чемпионом в миксте. На счету россиянина 15 титулов на турнирах ATP.

Себастьян Корда — сын известного чешского теннисиста Петра Корды, бывшей второй ракетки мира и победителя Australian Open 1998 года. Корда летом 1998 года сдал положительную допинг-пробу, в сентябре 1999-го его дисквалифицировали на 12 месяцев, но он завершил карьеру.

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Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн. В прошлом году турнир выиграл серб Новак Джокович.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Australian Open Андрей Рублев (теннисист)
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