Испанка Гутьеррес стала второй женщиной в истории, победившей на «Дакаре»

Второй раз в истории победу на «Дакаре» одержала женщина

Испанка Кристина Гутьеррес стала лучшей в зачете мотовездеходов. До нее из женщин этот ралли-рейд выигрывала только немка Ютта Кляйншмидт в 2001 году

Кристина Гутьеррес (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Испанка Кристина Гутьеррес стала победителем ралли-рейда «Дакар» в зачете мотовездеходов в категории Challenger (T3).

32-летняя Гутьеррес стала второй женщиной, которой удалось выиграть этот ралли-рейнд. В 2001-м немка Ютта Кляйншмидт стала лучшей в зачете внедорожников.

Впервые Гутьеррес принимала участие в «Дакаре» в 2017 году. В 2021-м она стала второй женщиной, выигравшей этап на «Дакаре». В нынешнем году Гутьеррес выиграла один этап — шестой.

В зачете грузовиков победу на «Дакаре» одержал чешский экипаж Мартина Мацика на Iveco, в зачете внедорожников лучшим стал испанец Карлос Сайнс-старший, в мотоциклах — американец Рики Брабец, в квадроциклах — аргентинец Мануэль Андухар.

«Дакар» проходил с 6 по 19 января в Саудовской Аравии. Российские гонщики, кроме сменивших спортивное гражданство, второй год подряд не участвовали в ралли-рейде.