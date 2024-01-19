Карлос Сайнс в 61 год четвертый раз в карьере выиграл «Дакар»
Испанец Карлос Сайнс-старший в четвертый раз в своей карьере стал победителем ралли-рейда «Дакар» в зачете внедорожников.
По итогам 12 этапов 61-летний испанец бельгийца Гийома де Мевьюса на 1 час 20 минут и 25 секунд. Тройку лучших замкнул девятикратный чемпион мира по ралли француз Себастьян Лёб (+1:25.12).
Примечательно, что испанец не выиграл ни одного этапа на нынешнем «Дакаре». Это с ним случилось третий раз в карьере, впервые Сайнс принял участие в этом знаменитом ралли-рейде в 2006 году.
Сайнс ранее побеждал на «Дакаре» в 2010, 2018 и 2020 годах. Больше него побед в зачете внедорожников только у катарца Нассера Аль-Аттия (5) и француза Стефана Петеранселя (8).
«Дакар» проходил с 6 по 19 января в Саудовской Аравии. Российские гонщики, кроме сменивших спортивное гражданство, второй год подряд не участвовали в ралли-рейде.
Сайнс является двукратным чемпионом мира по ралли (1990, 1992), его сын, Карлос Сайнс-младший, выступает в «Формуле-1» за команду Ferrari.
На связи с проверенными новостями
«Они смогут забрать ваши деньги». Трамп резко высказался о цифровом долларе
Москву и Подмосковье накрыла метель. Видео
Кто такие сармачары, из-за которых Пакистан нанес удар по Ирану
Почему для ChatGPT и других нейросетей понадобится термоядерный реактор
«Своим все, а чужих не пускают». Декан экономфака МГУ объяснил феномен «Слова пацана»
Шварценеггера задержала полиция за нелегальный ввоз часов. Подробности
«Мы же бульбаши». Лукашенко — о замене картошки в «Макдональдсе»
Как выросли цены на полеты в России. Инфографика