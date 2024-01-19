Карлос Сайнс в 61 год четвертый раз в карьере выиграл ралли «Дакар»

Карлос Сайнс в 61 год четвертый раз в карьере выиграл «Дакар»

Ранее испанец побеждал на этом ралли-рейде в 2010, 2018 и 2020 годах. Второе место занял бельгиец Гийом де Мевьюс, третье — француз Себастьян Лёб

Карлос Сайнс (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Испанец Карлос Сайнс-старший в четвертый раз в своей карьере стал победителем ралли-рейда «Дакар» в зачете внедорожников.

По итогам 12 этапов 61-летний испанец бельгийца Гийома де Мевьюса на 1 час 20 минут и 25 секунд. Тройку лучших замкнул девятикратный чемпион мира по ралли француз Себастьян Лёб (+1:25.12).

Примечательно, что испанец не выиграл ни одного этапа на нынешнем «Дакаре». Это с ним случилось третий раз в карьере, впервые Сайнс принял участие в этом знаменитом ралли-рейде в 2006 году.

Сайнс ранее побеждал на «Дакаре» в 2010, 2018 и 2020 годах. Больше него побед в зачете внедорожников только у катарца Нассера Аль-Аттия (5) и француза Стефана Петеранселя (8).

«Дакар» проходил с 6 по 19 января в Саудовской Аравии. Российские гонщики, кроме сменивших спортивное гражданство, второй год подряд не участвовали в ралли-рейде.

Сайнс является двукратным чемпионом мира по ралли (1990, 1992), его сын, Карлос Сайнс-младший, выступает в «Формуле-1» за команду Ferrari.