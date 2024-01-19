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Дзюба объяснил отказ общаться с журналистами обилием «желтухи ради хайпа»

Дзюба: вокруг футбола стало слишком много желтухи ради просмотров и хайпа
Нападающий «Локомотива» не общается со СМИ в микст-зоне после матчей. По словам футболиста, вокруг футбола сейчас «столько желтухи ради просмотров и хайпа» и он не хочет в этом участвовать
Артем Дзюба
Артем Дзюба (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал «Матч ТВ», что не хочет общаться с журналистами в микст-зоне после матчей из-за обилия в футболе «желтухи и грязи».

«Можно ведь говорить о любых темах, но без грязи. А сейчас вокруг футбола столько желтухи ради просмотров и хайпа, и я не считаю правильным в этом участвовать. Должны быть какие‑то принципы и понятия», — сказал Дзюба.

По словам футболиста, ему хочется, чтобы было побольше журналистов, которые действительно занимаются своей профессией. «Которым интересен сам футбол, сам процесс, интересно раскрывать личности в футболе», — добавил Дзюба.

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Артем Дзюба

Дзюба по ходу нынешнего сезона несколько раз говорил, что не собирается общаться с журналистами после матчей.

До недавнего времени у Дзюбы совместно с Леонидом Слуцким было YouTube-шоу «Ну, так нельзя», которое не раз вызывало критику из-за обилия нецензурной лексики в эфире.

В августе Дзюбу дисквалифицировали условно на два матча и оштрафовали на 50 тыс. руб. за угрозы журналисту «засунуть его телефон в одно место» за неудобные вопросы на парковке стадиона.

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В нынешнем сезоне 35‑летний Дзюба в составе «Локомотива» отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 20 играх во всех турнирах.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Локомотив Москва Артём Дзюба
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