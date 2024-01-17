Артем Дзюба: у меня неплохие данные, для того чтобы стать актером

Дзюба рассказал, что может стать актером после завершения карьеры

Футболист «Локомотива» считает, что у него неплохие данные для актерской карьеры. Также он допускает, что станет тренером

Артем Дзюба (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Футболист «Локомотива» Артем Дзюба рассказал «Матч ТВ», что может попробовать себя в кино после завершения карьеры.

«Попробую стать тренером, возможно. Или, может быть, в кино пойду… Посмотрим. Мне кажется, у меня неплохие данные, для того чтобы стать актером», — сказал 35-летний Дзюба.

1 февраля в прокат выйдет фильм «Конец славы» с Павлом Деревянко в главной роли. У Дзюбы в картине эпизодическая роль. «Мне тяжело что‑то новое дается, но получилось очень интересно. Мне понравилось, там я чувствую себя комфортно», — рассказал Дзюба.

Дзюба является четырехкратным чемпионом России в составе «Зенита», лучшим бомбардиром в истории сборной России вместе с Александром Кержаковым (по 30 голов).

В нынешнем сезоне Дзюба провел 20 матчей за «Локомотив» и забил четыре мяча.