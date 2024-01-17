Дзюба рассказал, что может стать актером после завершения карьеры
Футболист «Локомотива» Артем Дзюба рассказал «Матч ТВ», что может попробовать себя в кино после завершения карьеры.
«Попробую стать тренером, возможно. Или, может быть, в кино пойду… Посмотрим. Мне кажется, у меня неплохие данные, для того чтобы стать актером», — сказал 35-летний Дзюба.
1 февраля в прокат выйдет фильм «Конец славы» с Павлом Деревянко в главной роли. У Дзюбы в картине эпизодическая роль. «Мне тяжело что‑то новое дается, но получилось очень интересно. Мне понравилось, там я чувствую себя комфортно», — рассказал Дзюба.
Дзюба является четырехкратным чемпионом России в составе «Зенита», лучшим бомбардиром в истории сборной России вместе с Александром Кержаковым (по 30 голов).
В нынешнем сезоне Дзюба провел 20 матчей за «Локомотив» и забил четыре мяча.
На связи с проверенными новостями
Новую платную трассу в Казань закрыли из-за снега. Видео
Apple впервые за 12 лет обогнала Samsung
Украденные картины Пикассо и Шагала нашли в Бельгии. Они стоят почти $1 млн
Дмитрий Дибров будет вести новое шоу с «остросоциальными вопросами». Подробности
Россияне стали чаще покупать квартиры на вторичке. В 2023-м установили рекорд
В России появился новый кроссовер за 3 млн рублей. Фото и характеристики
В Китае рекордные показатели смертности. За год население сократилось на 2 млн человек