В клубе РПЛ заявили, что займутся воспитанием избившего девушку игрока

Чилийский форвард Хорди Томпсон, который должен перейти в «Оренбург», находится на родине под следствием по обвинению в домашнем насилии

Хорди Томпсон (Фото: colocolo.cl)

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил «Спорт-Экспрессу», что в клубе займутся воспитанием будущего новичка Хорди Томпсона, который обвиняется в домашнем насилии.

«Идет разбирательство, что и как было на самом деле. Совершать нехорошие действия в отношении женщин — плохо. Нас это тоже беспокоит, поэтому мы берем его в аренду до конца сезона. Будем воспитывать» — сказал Еремякин.

Он также отметил, что если бы поступок Томпсона был из ряда вон выходящий, то чилийские правоохранительные органы не позволили бы ему выехать из страны и не освободили бы его под залог.

Президент «Оренбурга» в начале января сообщил, что клуб договорился с чилийским «Коло-Коло» о трансфере 19-летнего Томпсона — это аренда с правом выкупа.

В начале ноября прошлого года Томпсон был арестован по подозрению в избиении своей девушки, «Коло-Коло» отстранил его на неопределенный срок. Через неделю футболиста освободили под залог, дата судебного заседания по его делу еще не назначена.

Нападающий молодежной сборной Чили в прошлом сезоне провел 27 матчей за «Коло-Коло» во всех турнирах, забил шесть голов и сделал две результативные передачи.

«Оренбург» перед зимней паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) занимает 14-е место, набрав 15 очков в 18 матчах.