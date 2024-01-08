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Стали известны сроки начала нового сезона в РПЛ и Кубке России

РФС: новый сезон в РПЛ стартует 19 июля, в Кубке России — 23 июля
Первая часть следующего сезона РПЛ пройдет с 19 июля по 15 декабря. Кубок России начнет 23 июля
Футболисты &quot;Краснодара&quot; Ильзат Ахметов и Джон Кордоба
Футболисты "Краснодара" Ильзат Ахметов и Джон Кордоба (Фото: Официальный сайт ФК «‎Краснодар»)

Следующий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 19 июля, следует из положения о соревнованиях на 2024 год, опубликованного на сайте РФС.

Завершение первой части сезона запланировано на 15 декабря.

В Кубке России текущий сезон завершится 2 июня, а новый начнется 23 июля.

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В текущем сезоне РПЛ после 18 туров лидирует «Краснодар», который опережает петербургский «Зенит» на два очка. Матчи 19-го тура пройдут в начале марта.

Кубок России, который проводится в формате с двойным выбыванием, также возобновится в марте — будут сыграны первые матчи четвертьфинала «пути регионов» и ответные встречи четвертьфинала «пути РПЛ».

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол премьер-лига
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