РФС: новый сезон в РПЛ стартует 19 июля, в Кубке России — 23 июля

Стали известны сроки начала нового сезона в РПЛ и Кубке России

Первая часть следующего сезона РПЛ пройдет с 19 июля по 15 декабря. Кубок России начнет 23 июля

Футболисты "Краснодара" Ильзат Ахметов и Джон Кордоба (Фото: Официальный сайт ФК «‎Краснодар»)

Следующий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 19 июля, следует из положения о соревнованиях на 2024 год, опубликованного на сайте РФС.

Завершение первой части сезона запланировано на 15 декабря.

В Кубке России текущий сезон завершится 2 июня, а новый начнется 23 июля.

В текущем сезоне РПЛ после 18 туров лидирует «Краснодар», который опережает петербургский «Зенит» на два очка. Матчи 19-го тура пройдут в начале марта.

Кубок России, который проводится в формате с двойным выбыванием, также возобновится в марте — будут сыграны первые матчи четвертьфинала «пути регионов» и ответные встречи четвертьфинала «пути РПЛ».