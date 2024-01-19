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В Саудовской Аравии сообщили о согласии Моуринью возглавить местный клуб

Asharq Al-Awsat: Жозе Моуринью согласился возглавить саудовский «Аль-Шабаб»
Последним местом работы португальского тренера была итальянская «Рома», из которой он был уволен 16 января
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью (Фото: Paolo Bruno / Getty Images)

Португальский тренер Жозе Моуринью согласился возглавить саудовский клуб «Аль-Шабаб». Об этом сообщила газета Asharq Al-Awsat.

Ожидается, что Моуринью прибудет в Эр-Рияд в ближайшие несколько дней для подписания контракта.

По информации газеты, Моуринью дал устное согласие стать главным тренером «Аль-Шабаба», а комитет по подбору персонала Саудовской профессиональной лиги одобрил назначение португальца.

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«Аль-Шабаб» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 21 очко в 19 турах.

Моуринью 16 января покинул пост главного тренера «Ромы», которую он возглавлял с мая 2021 года. С командой он выиграл Лигу конференций и дошел до финала Лиги Европы.

На протяжении тренерской карьеры 60-летний Моуринью возглавлял португальский «Порту», итальянский «Интер», английские «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», испанский «Реал». Вместе с «Челси» он стал трехкратным чемпионом Англии и трехкратным обладателем Кубка лиги, завоевывал Кубок и Суперкубок Англии, с МЮ выигрывал Лигу Европы и Суперкубок Англии.

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Моуринью является двукратным победителем Лиги чемпионов (с «Интером» и «Порту»), обладателем Кубка УЕФА (с «Порту»), двукратным чемпионом Португалии, двукратным чемпионом Италии и чемпионом Испании.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Саудовская Аравия Жозе Моуринью
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