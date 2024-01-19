В Саудовской Аравии сообщили о согласии Моуринью возглавить местный клуб
Португальский тренер Жозе Моуринью согласился возглавить саудовский клуб «Аль-Шабаб». Об этом сообщила газета Asharq Al-Awsat.
Ожидается, что Моуринью прибудет в Эр-Рияд в ближайшие несколько дней для подписания контракта.
По информации газеты, Моуринью дал устное согласие стать главным тренером «Аль-Шабаба», а комитет по подбору персонала Саудовской профессиональной лиги одобрил назначение португальца.
«Аль-Шабаб» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 21 очко в 19 турах.
Моуринью 16 января покинул пост главного тренера «Ромы», которую он возглавлял с мая 2021 года. С командой он выиграл Лигу конференций и дошел до финала Лиги Европы.
На протяжении тренерской карьеры 60-летний Моуринью возглавлял португальский «Порту», итальянский «Интер», английские «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», испанский «Реал». Вместе с «Челси» он стал трехкратным чемпионом Англии и трехкратным обладателем Кубка лиги, завоевывал Кубок и Суперкубок Англии, с МЮ выигрывал Лигу Европы и Суперкубок Англии.
Моуринью является двукратным победителем Лиги чемпионов (с «Интером» и «Порту»), обладателем Кубка УЕФА (с «Порту»), двукратным чемпионом Португалии, двукратным чемпионом Италии и чемпионом Испании.
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