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Джокович без проблем вышел в 1/8 финала Australian Open

Джокович без проблем победил Этчеверри и вышел в 1/8 финала Australian Open
Сербский теннисист в третьем круге в трех сетах обыграл 30-ю ракетку мира аргентинца Томаса Этчеверри
Новак Джокович
Новак Джокович (Фото: Daniel Pockett / Getty Images)

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертый круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 36-летний серб, посеянный на турнире под первым номером, обыграл аргентинца Томаса Этчеверри, 30-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:3, 7:6 (7:2).

Следующим соперником Джоковича станет победитель пары Адриан Маннарино (Франция) — Бен Шелтон (США).

Джокович первым сыграл 100 матчей на каждом турнире «Большого шлема»
Спорт
Новак Джокович

Джокович — десятикратный и действующий чемпион Australian Open. Серб выиграл уже 31 последних матчей на этом турнире.

Кроме того, Джокович первым в истории сыграл 100 матчей на каждом из четырех турниров «Большого шлема».

Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн.

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