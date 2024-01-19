Джокович без проблем вышел в 1/8 финала Australian Open
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертый круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
В третьем круге 36-летний серб, посеянный на турнире под первым номером, обыграл аргентинца Томаса Этчеверри, 30-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:3, 7:6 (7:2).
Следующим соперником Джоковича станет победитель пары Адриан Маннарино (Франция) — Бен Шелтон (США).
Джокович — десятикратный и действующий чемпион Australian Open. Серб выиграл уже 31 последних матчей на этом турнире.
Кроме того, Джокович первым в истории сыграл 100 матчей на каждом из четырех турниров «Большого шлема».
Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн.
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