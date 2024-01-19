Тарпищев заявил, что Андреева совершила маленькое чудо на Australian Open

Мирра Андреева в третьем круге уступала в решающем сете француженке Диан Парри со счетом 1:5, но в итоге победила. Глава Федерации тенниса России похвалил 16-летнюю спортсменку

Мирра Андреева (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Победа россиянки Мирры Андреевой над француженкой Диан Парри в третьем круге Australian Open является маленьким чудом. Такое мнение «Матч ТВ» высказал глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Андреева победила со счетом 1:6, 6:1, 7:6 (10:5), при этом в решающем сете 16-летняя россиянка уступила 1:5.

«Можно сказать, что это маленькое чудо. При том браке, который был у Мирры в первой половине, она все же нашла варианты не играть монотонно. Она сбила француженку, нашла правильный ритм. Хоть и были ошибки, но Мирра продолжала гнуть свою линию», — сказал Тарпищев.

Глава ФТР отметил физическую форму Андреевой. «В итоге наша теннисистка просто развалила игру соперницы. Конечно, физически в концовке Мирра выглядела значительно лучше, это сказалось. А вообще, матч фантастический по накалу и содержанию. Мирра просто молодец», — заключил Тарпищев.

Андреева является четвертой теннисисткой за последние 30 лет, которая дошла до четвертого раунда на Уимблдоне и Australian Open до того, как ей исполнилось 17 лет. Ранее это удавалось швейцарке Мартине Хингис, француженке Татьяне Головин и американке Кори Гауфф.

Андреева — самая успешная молодая теннисистка России, на данный момент занимает 47-ю строчку в мировом рейтинге. В 1/8 финала она сыграет с победительницей пары Сторм Хантер (Австралия) — Барбора Крейчикова (Чехия).

Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн.