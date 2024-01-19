Кучеров девятым из российских хоккеистов сделал 500 голевых передач в НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Миннесоту Уайлд» со счетом 7:3 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился тремя голевыми передачами. Он был признан первой звездой встречи.
Кучеров достиг отметки в 500 голевых передач за карьеру в НХЛ. Для этого ему понадобилось 688 матчей. Ранее этой отметки достигли восемь россиян: Александр Могильный, Сергей Гончар, Алексей Ковалев, Павел Дацюк, Сергей Зубов, Александр Овечкин, Сергей Федоров и Евгений Малкин.
Кучеров продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона НХЛ. В 44 матчах он набрал 75 (28+47) очков.
«Тампа» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко в 45 матчах. В следующей встрече она сыграет в гостях против «Баффало Сэйбрз» в ночь на 20 января.
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