Кучеров девятым из российских хоккеистов сделал 500 голевых передач в НХЛ

Кучеров девятым из российских хоккеистов сделал 500 голевых передач в НХЛ

Российский нападающий «Тампы» в игре против «Миннесоты» достиг отметки в 500 голевых передач за карьеру. Для этого ему понадобилось 688 матчей

Никита Кучеров (Фото: Kim Klement Neitzel / USA TODAY Sports / Reuters)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Миннесоту Уайлд» со счетом 7:3 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился тремя голевыми передачами. Он был признан первой звездой встречи.

Кучеров достиг отметки в 500 голевых передач за карьеру в НХЛ. Для этого ему понадобилось 688 матчей. Ранее этой отметки достигли восемь россиян: Александр Могильный, Сергей Гончар, Алексей Ковалев, Павел Дацюк, Сергей Зубов, Александр Овечкин, Сергей Федоров и Евгений Малкин.

Кучеров продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона НХЛ. В 44 матчах он набрал 75 (28+47) очков.

«Тампа» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко в 45 матчах. В следующей встрече она сыграет в гостях против «Баффало Сэйбрз» в ночь на 20 января.