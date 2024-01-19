«Это сенсация». Россиянка выбила с Australian Open финалистку турнира
Россиянка Анна Блинкова победила третью ракетку мира и финалистку прошлогоднего Australian Open Елену Рыбакину во втором круге турнира в Мельбурне. Теннисистки провели самый длинный тай-брейк в истории турниров «Большого шлема».
Представительница Казахстана уступила со счетом 4:6, 6:4, 6:7 (20:22). Тай-брейк продолжался более получаса.
Блинкова (57-я в рейтинге WTA) одержала победу с десятого матчбола, сама при этом отыграв шесть. Россиянка впервые вышла в третий раунд на Australian Open. Ранее она выигрывала один турнир WTA в карьере.
В следующем раунде Блинкова сыграет с 31-й ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини.
Другие пары россиянок в третьем круге
Мирра Андреева — Онс Жабер (Тунис)
Анастасия Захарова — Магдалена Фреч (Польша)
Мария Тимофеева — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
Элина Аванесян — Марта Костюк (Украина)
Анна Калинская — Слоан Стивенс (США)
Australian Open — первый в сезоне турнир серии «Большого шлема», призовой фонд — более $57,8 млн. Действующей победительницей считается белоруска Арина Соболенко, которая обыграла в финале сменившую спортивное гражданство России Елену Рыбакину (Казахстан). Представительница России выигрывала турнир лишь раз: Мария Шарапова в 2008-м.
Реакция экспертов
Андрей Ольховский, первый российский чемпион Australian Open и «Ролан Гаррос» в смешанном разряде
«Это сенсационная победа. Даже близко не ожидал такого результата. Это настоящая сенсация турнира. Блинкова превзошла Рыбакину своим упорством, напором. У Ани была неплохая тактическая игра. Она находится в хорошей форме, обыграла третью ракетку мира, но следующий матч, на мой взгляд, будет не менее сложный. Обыграть топового игрока в одном матче — это сенсационно, но дальше будут, может быть, менее звездные спортсмены, но такие же сильные и серьезные соперники», — сказал Ольховский «РБК Спорт».
Елена Брюховец, победительница трех турниров WTA
«У этих девушек было большое взаимодействие между собой, когда они были детьми. Поэтому это история из предыдущей жизни. Никаких волнений у Анны не было, потому что по детству она обыгрывала Елену, и не единожды. Для нас равный матч получился, и то, что Аня смогла обыграть Лену, для нас не очень удивительно. Матч достойный. Они показали сумасшедший тай-брейк и матчбол. С обеих сторон они бились и показали хороший, приятный теннис. Если посмотрим на счет и качество игры, то где-то сыграла удача: то одна вытаскивала матчбол, то другая. Поэтому тут нельзя сказать, что кто-то кого-то превзошел. Просто сегодня удача была больше на стороне Ани. Блинкова — боец. Сейчас она на ходу, в хорошей форме. Надеемся, что она сможет восстановиться и хорошо сыграть в следующем круге», — заявила Брюховец «РБК Спорт».
Алексей Селиваненко, вице-президент Федерации тенниса России
«Это был самый фантастический тай-брейк, который я когда-либо видел, по напряженности и продолжительности. Этим и отличаются турниры «Большого шлема». Это был самый увлекательный тай-брейк! Такое количество матчболов с обеих сторон. Наверное, для Ани с учетом того, что у нее до этого было достаточно матчболов, проиграть было бы обиднее. Аня была ближе к победе. Победить мог каждый, но проиграть Ане было бы обиднее, чем Лене, исходя из того, как складывался матч», — сказал Селиваненко «Чемпионату».
Анна Дмитриева, 18-кратная чемпионка СССР по теннису
«Тут только одни эмоции и больше ничего. Страдали все, кроме тех, кто болел за них. Обе играли очень нервно, и не было никакой логики в их действиях. Блинкова пыталась атаковать со второй подачи, что правильно: в какой-то степени ей это помогало. На мой взгляд, Рыбакина сыграла не лучший свой матч. Я очень расстроилась. Я расстроилась не от поражения Рыбакиной, а от того, что она плохо играет. Возможности Блинковой пока не безграничны, поэтому трудно думать, что она очень далеко пройдет. Но для нее это большой успех, учитывая год простоя. Сейчас она в хорошей форме, и она готова. Просто ее уровень не внушает больших надежд, но она может заскочить за него», — приводит слова Дмитриевой «Чемпионат».
Евгений Кафельников, победитель двух турниров «Большого шлема»
«Аня — молодец! Доставила удовольствие всем болельщикам. Все на нее смотрели, в том числе и я. Получил огромное удовольствие. Рыбакина — сильная теннисистка, но Аня выдержала. Очень за нее рад», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».
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