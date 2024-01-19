Кто из российских спортсменов был отстранен за наркотики

Кто из российских спортсменов был отстранен за наркотики

Экс-капитана баскетбольного ЦСКА Никиту Курбанова дисквалифицировали из-за кокаина в допинг-пробе. Кто из российских спортсменов ранее подвергался санкциям за наркотики — в материале «РБК Спорт»

Никита Курбанов (Фото: Валентина Певцова / ТАСС)

Бывший капитан баскетбольного ЦСКА Никита Курбанов был дисквалифицирован на три месяца из-за обнаруженного в допинг-пробе спортсмена кокаина. .

Срок отстранения Курбанова отсчитывается с даты вынесения решения, с 10 января 2024 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения (20 октября 2023 года). Курбанов 27 октября приостановил карьеру «по личным причинам».

Этот случай стал не первым, когда спортсмен был пойман на наркотиках. «РБК Спорт» собрал подборку, кого еще из российских спортсменов дисквалифицировали из-за запрещенных веществ.

Дисквалификация из-за шутки подруги

Первым из россиян, оказавшихся в центре такого скандала, был футболист Александр Рычков. Зимой 1996 года после перехода из бельгийского «Стандарда» во французский «Ланс» в его пробе были найдены следы марихуаны.

Россиянин объяснил наличие каннабиоидов шуткой подруги, которая подсыпала марихуану в торт. В итоге бывший игрок «Локомотива» лишился команды и получил двухмесячную дисквалификацию.

Первый в истории сумоист с наркотиками

В августе 2008 года российский сумоист Сослан Гаглоев был задержан в Японии по обвинению в распространении наркотиков. В кошельке, который потерял Гаглоев, полиция обнаружила сигарету с коноплей. Россиянин стал первым сумоистом в истории, который был дисквалифицирован за употребление наркотиков.

Вскоре по аналогичному обвинению были наказаны еще два сумоиста — братья Сослан и Батраз Борадзовы. Все россияне получили пожизненную дисквалификацию.

Пойманы на кокаине

Гандболист сборной России и ЦСКА Дмитрий Киселев в августе 2022 года был дисквалифицирован на три месяца за употребление кокаина. Как сообщила начальник отдела обработки результатов РУСАДА Валерия Герман «РИА Новости», концентрация кокаина, обнаруженная в пробе гандболиста, свидетельствует об использовании наркотика во внесоревновательный период.

Также из-за следов кокаина в 2018 году дисквалифицировали российского волейболиста. В пробе Павла Мороза нашли следы наркотиков, за что он получил 18 месяцев дисквалификации. Игрок не стал оспаривать это решение.

«Не того курнул»

В апреле 2004 года лидер «Ак Барса» и сборной России Сергей Зиновьев был отчислен из национальной команды перед чемпионатом мира. Причина — положительный допинг-тест, который выявил следы марихуаны.

В 2010 году российский волейболист Алексей Черемисин был дисквалифицирован за употребление марихуаны на три месяца (плюс два года условно). «Посидел с друзьями, не того курнул, — рассказал он интернет-изданию «Спорт Бизнес Онлайн». — Это была ошибка, очень большая ошибка. До сих пор жалею о том случае. Серьезно подпортил себе репутацию. Какая команда захочет, чтобы у нее, грубо говоря, играл наркоман?»

Баскетболист петербургского «Зенита» и сборной России Дмитрий Кулагин 5 июля 2022 года был дисквалифицирован на три месяца. В его допинг-пробе была обнаружена запрещенная субстанция карбокси-ТНС (метаболит тетрагидроканнабинола). Тетрагидроканнабинол — это вещество, получаемое из марихуаны.

Самый громкий случай

Самый громкий скандал произошел летом 2019-го. Звезда НХЛ Евгений Кузнецов после завершения чемпионата мира сдал положительную допинг-пробу на кокаин и был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея до 12 июня 2023 года.

При этом Национальная хоккейная лига не стала дисквалифицировать игрока, поскольку кокаин не входит в число веществ, дающих спортивное преимущество. Игроку пришлось пройти курс о вреде наркотиков, а также он был наказан общественными работами. Поэтому игрок смог продолжить выступление за «Вашингтон Кэпиталз», капитаном которого является Александр Овечкин.

Спустя семь месяцев Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала бывшего защитника владивостокского «Адмирала» Кирилла Дьякова за употребление кокаина.

Наркотическое вещество нашли в пробе Дьякова, взятой в ноябре 2019 года после матча «Адмирала» против московского «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ. Срок дисквалификации 26-летнего хоккеиста составил 15 месяцев.

Скандалы в футболе

Форвард Александр Тихоновецкий был дисквалифицирован осенью 2006 года из-за употребления марихуаны. Спортсмен признал свою вину и был отстранен на восемь месяцев. При этом «Луч-Энергия» не стала разрывать контракт с футболистом

В 2016 году за наркотики дисквалифицировали еще одного российского футболиста. Чемпион России в составе ЦСКА (2015/16) Роман Еременко оказался в центре скандала после того, как в его пробе была обнаружена большая доза кокаина. Сначала он был временно отстранен от футбольной деятельности, затем УЕФА объявил о двухгодичной дисквалификации.

Исключение из сборной и уголовное преследование

Двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили задержали по подозрению в хранении наркотиков 2 февраля 2020 года в подъезде одного из жилых домов на Фрунзенской набережной. При задержании он оказал сопротивление, из-за чего пострадал сотрудник Росгвардии.

Боксера доставили в отделение полиции, где при досмотре у него обнаружили пакетик с кокаином. Против Кушиташвили завели уголовные дела по статьям о хранении наркотиков и нападении на полицейского. После выявления в анализах спортсмена следов кокаина его пожизненно исключили из сборной России. В сентябре 2020 года 235-й гарнизонный военный суд Москвы приговорил боксера к трем годам условно.