Глава хоккейного клуба назвал срок решения по снятию с чемпионата России

Ранее клуб объявил о своем снятии с чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) из-за финансовых проблем. При этом лига не получала официальных запросов от команды
Фото: пресс-служба ХК "Ростов"
Фото: пресс-служба ХК "Ростов"

Вопрос о дальнейшем участии «Ростова» во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) решится 21 декабря на совещании руководства клуба с властями Ростовской области. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на гендиректора клуба Тоомаса Кулля.

Ранее пресс-служба команды из Ростова-на-Дону сообщила о снятии команды с чемпионата ВХЛ, объяснив это отсутствием финансирования от областных властей.

«Нам не выделяют финансирование. Каким образом мы будем продолжать выступление, пока не знаем. Будет ли клуб выступать в лиге, станет понятно после 21 декабря на совещании с региональными властями», — сказал Кулль.

Следующий матч команда должна была провести на выезде 20 декабря против саратовского «Кристалла». По словам гендиректора клуба, несмотря на сложившиеся обстоятельства, «Ростов» выехал на запланированный матч.

ВХЛ, в свою очередь, заявила, что не получала от клуба официальных запросов относительно снятия с чемпионата. Лига заверила, что совместно с клубом ищет выход из сложившейся финансовой ситуации.

В начале декабря «Ростов» переехал на новую арену, рассчитанную на 3,5 тыс. зрителей. До этого команда выступала в спортивно-развлекательном комплексе, который вмещает 458 зрителей.

В текущем сезоне «Ростов» занимает последнее, 32-е место в турнирной таблице ВХЛ, набрав 23 очка в 35 играх.

Полина Мельникова
Хоккей ВХЛ Ростов финансирование

